«Εκτοξεύεται» ξανά το πετρέλαιο - Ξεπέρασε τα 79 δολ. το αμερικανικό αργό, +4% το Brent

Εκτοξεύονται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, συνεχίζοντας το ράλι που «φρέναρε» στιγμιαία χθες, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με δέος την κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, με το ενδεχόμενο μίας παρατεταμένης διακοπής του εφοδιασμού να μην αποτελεί πλέον διόλου μακρινό σενάριο.

Συγκεκριμένα, το αργό πετρέλαιο Brent ενισχύεται 4,09%, στα 84,72 δολάρια ανά βαρέλι στην πέμπτη διαδοχική «πράσινη» συνεδρίασή του, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σκαρφαλώνει κατά 6,66% στα 79,63 δολάρια.

Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι έπληξε ένα πετρελαιοφόρο με πύραυλο, σύμφωνα με δημοσίευμα των κρατικών μέσων ενημέρωσης, ενώ το Βρετανικό Ναυτικό ανέφερε την Πέμπτη μια μεγάλη έκρηξη σε ένα δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στα ιρακινά χωρικά ύδατα. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν αναφέρθηκαν πυρκαγιές.

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σταματήσει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, καθώς οι πλοιοκτήτες ανησυχούν για την ασταθή κατάσταση ασφαλείας. Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου εξάγεται μέσω του στενού.

Οι αγορές αργού παραμένουν σε αναταραχή, καθώς αντιμετωπίζουν συνεχείς κινδύνους για τον εφοδιασμό μετά τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες επικεντρώνονται στη ροή του εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανέφεραν οι αναλυτές της ANZ σε σημείωμα την Πέμπτη.

Το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον OPEC, έχει μειώσει την παραγωγή κατά σχεδόν 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως ενώ το Κατάρ, ο μεγαλύτερος παραγωγός LNG στον Κόλπο, πάγωσε τις εξαγωγές φυσικού αερίου, με πηγές να αναφέρουν ότι η επιστροφή σε κανονικούς όγκους παραγωγής ίσως διαρκέσει πάνω από 1 μήνα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφάλιση κάλυψη για τα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από το στενό. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει πλοία μέσω του Περσικού Κόλπου εάν χρειαστεί. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει χρονοδιάγραμμα για το πότε το στενό θα είναι ξανά ασφαλές, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ στους δημοσιογράφους.