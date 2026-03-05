Ειδήσεις | Ελλάδα

Γερμανία: Δεν σχεδιάζουμε προς το παρόν επιπλέον στρατιωτική παρουσία στη Μεσόγειο

Γερμανία: Δεν σχεδιάζουμε προς το παρόν επιπλέον στρατιωτική παρουσία στη Μεσόγειο
Η Γερμανία δεν σχεδιάζει προς το παρόν επιπλέον στρατιωτική παρουσία πέρα από τη συμβολή της στις τρέχουσες επιχειρήσεις, ξεκαθάρισε εκ νέου το υπουργείο Άμυνας.

«Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας δεν σχεδιάζει να αναπτύξει άλλο πλοίο στη Μεσόγειο στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν. Δεν σχεδιάζουμε να στείλουμε φρεγάτα αεράμυνας. Γενικότερα, η Γερμανία προς το παρόν δεν σχεδιάζει καμία επιπλέον γερμανική στρατιωτική δυνατότητα πέρα από τη συμβολή σε τρέχουσες επιχειρήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας και πρόσθεσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκεται «σε στενή επαφή με τους συμμάχους και τους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή». Η Γερμανία, σημείωσε, παραμένει προσηλωμένη «στην παροχή σημαντικής συνεισφοράς» στην άμυνα της ανατολικής και της βόρειας πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

