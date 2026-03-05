Νέο πλαίσιο για τα καπνικά και την προστασία ανηλίκων – Πανελλαδική ενημέρωση της αγοράς

Πρωτοβουλία ενημέρωσης της αγοράς για το ψηφιακό μητρώο και τον έλεγχο ηλικίας μέσω gov.gr Wallet και Kids Wallet.

Η ενίσχυση των μέτρων για την προστασία των ανηλίκων από τα καπνικά προϊόντα φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Την ώρα που η κυβέρνηση προετοιμάζει την παρουσίαση των επόμενων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των εθισμών στους νέους, οι πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις έχουν ήδη διαμορφώσει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για χιλιάδες σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα.



Στο πλαίσιο αυτό ξεκινούν και πρωτοβουλίες ενημέρωσης της αγοράς για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών. Μία από αυτές είναι η πανελλαδική δράση που ξεκίνησε η Imperial Brands Hellas, με στόχο την ενημέρωση του δικτύου συνεργατών της σχετικά με τις αλλαγές που φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την πώληση καπνικών προϊόντων και τον έλεγχο ηλικίας των καταναλωτών.



Η πρωτοβουλία αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του Προέδρου και CEO της εταιρείας, Νίκου Νικηφορίδη, και απευθύνεται στο ευρύ δίκτυο χονδρικής και λιανικής πώλησης που δραστηριοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα.



Πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης για τα σημεία πώλησης



Με την ονομασία «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί», η δράση στοχεύει στην ενημέρωση των επαγγελματιών της αγοράς για τα νέα εργαλεία που εισάγει η Πολιτεία, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού.



Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται κυρίως στην κατανόηση του Ψηφιακού Μητρώου Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο παρακολούθησης της αγοράς και διευκόλυνσης των ελέγχων, καθώς και στη διαδικασία επιβεβαίωσης της ηλικίας κατά την πώληση. Η επιβεβαίωση αυτή πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών εφαρμογών gov.gr Wallet και Kids Wallet, οι οποίες επιτρέπουν στον πωλητή να διαπιστώνει άμεσα αν ο αγοραστής είναι ενήλικος μέσω ψηφιακού ελέγχου.



Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα εφαρμογής των κανόνων που διέπουν την πώληση καπνικών προϊόντων, περιορίζοντας την πρόσβαση των ανηλίκων.



Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι η Imperial έχει ήδη ξεκινήσει τη διανομή ενημερωτικού υλικού σε χιλιάδες συνεργάτες χονδρικής και λιανικής πώλησης με στόχο να εφαρμοστούν με τον πιο άμεσο και σωστό τρόπο οι πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις για την προστασία των ανηλίκων.

Η ενημέρωση αφορά τόσο τις νέες υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο όσο και τον πρακτικό τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιείται στην καθημερινή λειτουργία των σημείων πώλησης ο έλεγχος ηλικίας των καταναλωτών μέσω των ψηφιακών εφαρμογών.



Η σωστή ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που έχουν στόχο τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων σε καπνικά προϊόντα.



45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά



Το 2026 αποτελεί επετειακή χρονιά για την Imperial Brands Hellas, καθώς η εταιρεία συμπληρώνει 45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία αποτελεί μέλος του διεθνούς ομίλου Imperial Brands, διαθέτει ελληνική διοίκηση και απασχολεί περίπου 1.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους στη χώρα.



Παράλληλα συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών στον κλάδο της διανομής και της λιανικής πώλησης, το οποίο εκτείνεται σε δεκάδες χιλιάδες σημεία πώλησης σε ολόκληρη την Ελλάδα.