Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας Gabriel Attal

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας Gabriel Attal
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και Γενικό Γραμματέα του κόμματος «Renaissance» Gabriel Attal.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, καθώς και για ζητήματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
