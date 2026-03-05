Τραμπ: Πρέπει να εμπλακώ στον διορισμό του επόμενου ηγέτη του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios την Πέμπτη ότι πρέπει να συμμετάσχει προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν όπως ακριβώς έκανε και στη Βενεζουέλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θα «πρέπει να εμπλακεί» προσωπικά στην επιλογή του διαδόχου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και κατέστησε σαφές πως δεν θα αποδεχθεί ο γιος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ να πάρει τα ηνία, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Axios.

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ένας ασήμαντος. Πρέπει να εμπλακώ στην επιλογή, όπως με την Ντέλσι» Ροδρίγκες, την τωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας:

«Ο γιος του Χαμενεΐ δεν είναι αποδεκτός σε εμένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει την ειρήνη και την αρμονία στο Ιράν».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Reuters σήμερα πως οι ΗΠΑ θα έχουν έναν ρόλο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

Όπως σημείωσε, είναι πολύ νωρίς για τη διαδικασία επιλογής ενός νέου ηγέτη, όμως, όπως επανέλαβε, ο γιος του Χαμενεΐ δεν αποτελεί πιθανή επιλογή.

«Θέλουμε να εμπλακούμε στη διαδικασία της επιλογής του προσώπου που θα ηγηθεί του Ιράν στο μέλλον», τόνισε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε σε αυτό κάθε πέντε χρόνια και να το κάνουμε ξανά και ξανά… Κάποιος που θα είναι φοβερός για τους πολίτες, φοβερός για τη χώρα».

Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, που διοικούσε τη χώρα από το 1989, σκοτώθηκε σε έναν βομβαρδισμό το Σάββατο, στην έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης.

Ο γιος του, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για τη διαδοχή του. Θεωρείται ως μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αναφορικά με τους μελλοντικούς ηγέτες του Ιράν: «Η πλειονότητα των προσώπων τα οποία σκεφτόμασταν έχουν πεθάνει (…). Και τώρα, έχουμε μια άλλη ομάδα (ηγετών). Πιθανόν θα πεθάνουν επίσης (…). Σύντομα, δεν θα γνωρίζουμε πλέον κανέναν».