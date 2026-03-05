Ευρωαγορές: Δεν άντεξαν τις «πολεμικές» πιέσεις οι δείκτες

Η νευρικότητα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριάρχησε τελικά ανάμεσα στους επενδυτές που έσπευσαν να ρευστοποιήσουν τις μετοχές τους.

Με αρνητικά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, διαγράφοντας τα κέρδη που είχαν σημειωθεί νωρίτερα στη συνεδρίαση καθώς η νευρικότητα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριάρχησε τελικά ανάμεσα στους επενδυτές που έσπευσαν να ρευστοποιήσουν τις μετοχές τους.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 1,37% στις 604,31 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής και οι περισσότεροι κλάδοι, να ολοκληρώνουν σε αρνητικό έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε 1,46% στις 5.784 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη έχασε 1,78% στις 23.774 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 1,49% στις 8.045 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε πτώση 1,46% στις 10.412 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 1,61% στις 44.608 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 διολίσθησε 1,55% στις 17.219 μονάδες.

Η Μαδρίτη έχει αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις στο Ιράν. «Η Ισπανία ήταν απαίσια. Θα διακόψουμε κάθε εμπόριο με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία» υπογράμμισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες χαρακτήρισε την κρίση στη Μέση Ανατολή «καταστροφή» την Τετάρτη.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε στη συνέχεια ότι η Ισπανία θα συνεργαστεί στρατιωτικά με τις ΗΠΑ για τη σύγκρουση στο Ιράν, αλλά η Μαδρίτη απέρριψε κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό.

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής αρμάτων μάχης Renk κατέγραψε έσοδα 1,37 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2025, αυξημένα κατά 19,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενισχυμένα από την ισχυρή ανάπτυξη των αμυντικών δραστηριοτήτων της, όπως ανέφερε την Πέμπτη. Είχε νέες παραγγελίες ύψους 1,57 δισεκατομμυρίων ευρώ και συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο από περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Η Renk προβλέπει έσοδα 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 εν μέσω συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η μετοχή έκλεισε τη συνεδρίαση με πτώση σχεδόν 11%.

Η προσοχή της παγκόσμιας αγοράς παραμένει επικεντρωμένη στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με τις επιθέσεις να εντείνονται τις τελευταίες 24 ώρες.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Τετάρτη έναν νέο γύρο επιθέσεων στην Τεχεράνη, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας να υπόσχεται να «συντρίψει» τις δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι έχουν καταστρέψει 17 ιρανικά πλοία και σχεδόν 2.000 στόχους.

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι πρέπει να συμμετάσχει προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν όπως ακριβώς έκανε και στη Βενεζουέλα.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να κινούνται ανοδικά την Πέμπτη, με το παγκόσμιο πετρέλαιο αναφοράς Brent να σημειώνει τελευταία άνοδο 3,8% στα 84,57 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate διαπραγματεύεται 6,5% υψηλότερα στα 79,47 δολάρια το βαρέλι.