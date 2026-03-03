Jan Karas (ΟΠΑΠ): Ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία το νέο νομοσχέδιο κατά του παράνομου τζόγου

Για τις επιδόσεις ρεκόρ των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025, το νομοσχέδιο κατά του παράνομου τζόγου και, το επιτυχημένο rebranding συζήτησε η διοίκηση του ΟΠΑΠ με αναλυτές.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που ο ΟΠΑΠ παρουσίασε οικονομικά αποτελέσματα, καθώς η εταιρεία οδεύει προς τα τελικά βήματα για την επιχειρηματική συνένωση της με την Allwyn, η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Απαντώντας σε ερώτηση αναλυτών για το νέο νομοσχέδιο κατά του παράνομου τζόγου, ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία, την οποία η εταιρεία χαιρετίζει. Όπως ανέφερε, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει προβλέψεις για την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα, τόνισε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές σε αυτόν τον τομέα.

Επιτυχημένο rebranding

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ ερωτήθηκε και για το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του έτους και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Jan Karas σημείωσε ότι η νέα εταιρική ταυτότητα έχει τύχει θερμής υποδοχής από τους πελάτες και το δίκτυο των συνεργατών της. Το Allwyn.gr έχει μετατραπεί σε έναν ιστότοπο που συνδυάζει παικτικά και infotainment στοιχεία.

Επίσης, μια πρώτη μερίδα καταστημάτων έχει ήδη υιοθετήσει το brand της Allwyn, ενώ το πλήρες rebranding του δικτύου θα ολοκληρωθεί έως το 2027. Αντίστοιχα, αλλαγές έχουν γίνει σε σημαντικά χορηγικά asset, συμπεριλαμβανομένης της Allwyn Arena.

Αποτελέσματα, επιχειρηματικές εξελίξεις, μερισματική πολιτική

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΠ έκλεισε το 2025 με καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ύψους άνω των 2,4 δισ. ευρώ, ενώ τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 824,6 εκατ. και 483,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΠΑΠ, οι διανομές προς τους μετόχους θα ανέλθουν σε 1,30 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ήδη καταβληθέντος προμερίσματος ύψους 0,50 ευρώ και της καταβολής 0,80 ευρώ ανά μετοχή, που σχετίζεται με την επιχειρηματική συνένωση της Allwyn και του ΟΠΑΠ.

Μεταξύ άλλων, ο Jan Karas σημείωσε ότι το ΤΖΟΚΕΡ κατέγραψε μια εξαιρετική χρονιά, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της ανανεωμένης δομής του παιχνιδιού, ενώ το Powerspin σημείωσε νέα υψηλά, λόγω αναβαθμισμένων χαρακτηριστικών.

Έμφαση δόθηκε, επίσης, στην επέκταση των online δραστηριοτήτων, ως βασικού μοχλού ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, οι online δραστηριότητες το 2025 συνεισέφεραν το 32% των GGR του ΟΠΑΠ, με τους κλάδους iLottery και iGaming να παρουσιάζουν ισχυρή ετήσια ανάπτυξη (+24% και +17%, αντίστοιχα). Επιπλέον, τα VLTs σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο δ΄ τριμήνου, όσο και σε ετήσια βάση, χάρη και στη συνεχιζόμενη αναβάθμιση του στόλου των παιγνιομηχανημάτων, που αναβαθμίζει την εμπειρία των παικτών.