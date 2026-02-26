Επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις - Διεθνή Νέα

Στα χέρια της Dubai Aerospace Enterprise η Macquarie AirFinance για 7 δισ. δολάρια

Η σαουδαραβική αεροπορική επεκτείνει τον στόλο αεροσκαφών της σε περισσότερα από 1.000.

Σε συμφωνία να εξαγοράσει την Macquarie AirFinance έναντι 7 δισ. δολαρίων, κατέληξε η Dubai Aerospace Enterprise.

Η DAE θα χρηματοδοτήσει το deal με έναν συνδυασμό χρέους και μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η εξαγορά θα οδηγήσει στον υπερδιπλασιασμό του στόλου της DAE σε σύγκριση με το μέγεθός του στο τέλος του 2024, όπως τονίζεται.

