Corallia Ventures: Έξι νέες επενδύσεις στα σκαριά για το VC που γεφυρώνει έρευνα και αγορά

Πού τοποθετεί τον επενδυτικό του πήχη το Corallia Ventures και πώς ενισχύει την μεταφορά τεχνογνωσίας από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα προς την αγορά.

Έξι νέες επενδύσεις έχει στα σκαριά το Corallia Ventures, το venture capital fund που εκκολάφθηκε μέσα από το οικοσύστημα του Corallia και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της ελληνικής έρευνας και της πραγματικής οικονομίας,, καλύπτοντας ένα διαχρονικό κενό που παρατηρείται στην χρηματοδότηση των πρώτων σταδίων ανάπτυξης τέτοιων εγχειρημάτων.

Η επενδυτική φιλοσοφία του fund

Το fund, στο οποίο έχει επενδύσει ως βασικός anchor investor και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), ενεργοποιήθηκε επενδυτικά το 2025 και έχει δύναμη πυρός ύψους 22,5 εκατ. ευρώ. Ήδη δε, κινείται με εξαιρετική ταχύτητα, έχοντας πραγματοποιήσει τέσσερις επενδύσεις σε πολλά υποσχόμενες εταιρείες της ελληνικής ερευνητικής σκηνής.

Ο πήχης τοποθετείται ακόμη υψηλότερα, με τους partners του να επισημαίνουν σε άτυπη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες με δημοσιογράφους, ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου έως και 30 εταιρειών, μέσα στην επόμενη πενταετία. Το αρχικό επενδυτικό ticket του fund διαμορφώνεται σε περίπου 300 χιλ. ευρώ ανά εταιρεία, ώστε να διασφαλιστεί το προαναφερθέν ευρύ χαρτοφυλάκιο αλλά και η δυνατότητα μελλοντικών follow-on επενδύσεων στις πιο ώριμες συμμετοχές.

Όσο για την στρατηγική του επικεντρώνεται σε επενδύσεις seed και pre-seed, με βασική επιδίωξη να ενισχυθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα προς τη βιομηχανία και την αγορά. Η επενδυτική του φιλοσοφία είναι «bottom-up» και market-driven με την αγορά και την ερευνητική παραγωγή να είναι αυτές που καθορίζουν τους τομείς ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια, αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν τα στελέχη του, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κλάδο του medtech, της τεχνητής νοημοσύνης και των data analytics, καθώς και σε τομείς όπως η ενέργεια, η αγροτεχνολογία και το maritime tech. Τέλος ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον σύμφωνα με τα στελέχη του εμφανίζουν και οι εφαρμογές dual-use τεχνολογιών, δεδομένης και της ευρωπαϊκής επανεκκίνησης του τομέα της άμυνας.

Από τα clusters στην επενδυτική δραστηριότητα

Να θυμίσουμε ότι partners του Corallia Ventures είναι τέσσερα στελέχη με μακρά εμπειρία στο οικοσύστημα καινοτομίας, τα οποία έχουν εγγράψει στο ενεργητικό τους πολλαπλά προγράμματα ανάπτυξης clusters, θερμοκοιτίδων και δράσεις ερευνητικής επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για τον Νικόλαο Βογιατζή, Co-founder και Chief Development & Operations Officer του Corallia και μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του gi-Cluster μικροηλεκτρονικής, τον κ. Jorge-A. Sanchez-P., ερευνητή και στέλεχος με πολυετή εμπειρία σε τεχνολογική καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας καθώς και συμμετοχή σε δράσεις ανάπτυξης του ελληνικού καινοτόμου οικοσυστήματος μέσω του Corallia. Την ομάδα συμπληρώνουν ο κ. Στέφανος Καψάσκης, στέλεχος με ισχυρό υπόβαθρο σε τεχνολογική έρευνα, τηλεπικοινωνίες και commercialization τεχνολογία καθώς και εμπλοκή σε διεθνή R&D περιβάλλοντα και έργα μεταφοράς τεχνολογίας καθώς και ο καθηγητής e-Business στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και ιδρυτής του ερευνητικού κέντρου ELTRUN, Γιώργος Δουκίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Corallia Ventures αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του Corallia, του φορέα που εδώ και περίπου δύο δεκαετίες έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Ξεκινώντας ως πρωτοβουλία ανάπτυξης clusters και κέντρων αριστείας - αρχικά στη μικροηλεκτρονική και αργότερα σε τομείς όπως το διάστημα και οι αναδυόμενες τεχνολογίες -το Corallia έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει πολυάριθμες ερευνητικές ομάδες, νεοφυείς επιχειρήσεις ενώ έχει αναπτύξει πολλαπλές θερμοκοιτίδες και προγράμματα επιχειρηματικότητας. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε και τη βάση για τη δημιουργία ενός επενδυτικού οχήματος που δεν προσεγγίζει τις επενδύσεις με καθαρά χρηματοοικονομικά κριτήρια, αλλά με έντονη τεχνολογική και ερευνητική κατανόηση, όπως εξήγησαν τα στελέχη του.

Οι τέσσερις επενδύσεις του Corallia Ventures

Το γεγονός άλλωστε μαρτυρούν και οι τέσσερις επενδύσεις τις οποίες έχει ήδη πραγματοποιήσει στο σύντομο χρόνο ζωής του. Ο λόγος για τις PhosPrint, Athlexis, Bitloops και Tacit.

PhosPrint

Η PhosPrint δραστηριοποιείται στον χώρο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και αναπτύσσει τεχνολογία βιοεκτύπωσης κυττάρων για την αποκατάσταση της ουροδόχου κύστης σε ασθενείς με καρκίνο. Η λύση βασίζεται σε πολυετή έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων ιστών, αντικαθιστώντας επεμβάσεις που σήμερα απαιτούν αφαίρεση τμήματος εντέρου. Η εταιρεία μάλιστα έχει ήδη λάβει έγκριση από τον ΕΟΦ για την πρώτη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους και είναι σε συνομιλίες με ελληνικά νοσοκομεία για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με τον κ. Sanchez δε, η συγκεκριμένη startup διαθέτει πολύ ισχυρό χαρτοφυλάκιο πατεντών διεθνώς.

Athlexis

Έτερη επένδυση του Corallia Ventures αποτελεί και το spin-off του ΙΤΕ, Athlexis. Η Athlexis έχει αναπτύξει ένα σύστημα υπερφασματικής απεικόνισης που αναλύει την κατάσταση του δέρματος σε βάθος, δημιουργώντας επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις περιποίησης. Η τεχνολογία συνδυάζει hardware και λογισμικό, αξιοποιώντας μεγάλη βάση δεδομένων καλλυντικών προϊόντων και λειτουργεί ήδη ως εργαλείο για φαρμακεία αλλά και brands, μέσω του μοντέλου «machine-as-a-service».

Bitloops

Μια ακόμα πολλά υποσχόμενη εταιρεία είναι και η Bitloops, η οποία κινείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και του developer tooling. Η εταιρεία αναπτύσσει ένα είδος «copilot» για τη δημιουργία front-end εφαρμογών, που μετατρέπει σχεδιαστικά πρότυπα σε έτοιμο, υψηλής ποιότητας κώδικα, αυτοματοποιώντας σημαντικό μέρος της ανάπτυξης ιστοσελίδων και εφαρμογών.

Tacit Analytics

Τέταρτη επένδυση του Corallia Ventures είναι στην Tacit Analytics, που αναπτύσσει λύσεις ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων μέσω τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων (data analytics) και ψηφιακών διδύμων (digital twins). Η πλατφόρμα ενοποιεί ετερογενή δεδομένα από αισθητήρες και διαφορετικά πρωτόκολλα συστημάτων, επιτρέποντας αυτοματοποιημένη βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός κτιρίου και σημαντική μείωση της ενεργειακής του κατανάλωσης, έως και 30%. Η εταιρεία έχει ιδρυτή Έλληνα ερευνητή του εξωτερικού και έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ έχει ήδη προχωρήσει σε πιλοτικές εφαρμογές της λύσης της, με μια εξ αυτών να αφορά στο Μουσείο του Λονδίνου. Στόχος για την συνέχεια είναι να μεταφερθεί μέρος της ερευνητικής της δραστηριότητας στη χώρα μας.

Οι επόμενες επενδύσεις

Η συνέχεια προδιαγράφεται εντατική με τους συντελεστές του VC να επισημαίνουν ότι έχουν ήδη χαρτογραφήσει οι ίδιοι (σ.σ. καθώς δεν υπάρχει επίσημη καταγεγραμμένη δημόσια βάση των ερευνητικών προγραμμάτων) την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα, μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει αναξιοποίητο κυρίως λόγω έλλειψης επιχειρηματικής κουλτούρας και πρόσβασης σε κεφάλαια στα πρώτα στάδια.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη βρεθεί οι επόμενοι επενδυτικοί στόχοι, πέντε με έξι εταιρείες, με τις οποίες βρίσκονται σε συνομιλίες για να επενδύσουν σύντομα.