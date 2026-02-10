Market In για πρόστιμο ΔΙΜΕΑ: «Η πολιτεία να σταματήσει να στοχοποιεί τα σούπερ μάρκετ»

«Ο έλεγχος βασίστηκε σε ένα πλαίσιο που ήταν ασαφές και πρακτικά μη εφαρμόσιμο το οποίο μάλιστα καταργήθηκε αμέσως μετά τον έλεγχο, 30.6.2025», αναφέρει ακόμα η Market In.

Το γεγονός ότι «η εταιρεία ουδέποτε παρέκκλινε από το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, μετά την επιβολή προστίμου από την ΔΙΜΕΑ για την τήρηση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.

«Ο έλεγχος βασίστηκε σε ένα πλαίσιο που ήταν ασαφές και πρακτικά μη εφαρμόσιμο το οποίο μάλιστα καταργήθηκε αμέσως μετά τον έλεγχο, 30.6.2025», αναφέρει ακόμα η Market In, υπογραμμίζοντας πως «η πολιτεία οφείλει να σταματήσει να στοχοποιεί τα σούπερ μάρκετ ως δήθεν υπεύθυνα για τις αυξήσεις των τιμών, τη στιγμή που γνωρίζει επακριβώς τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας».

Η ανακοίνωση της Market In

«Θέλουμε να ενημερώσουμε με υπευθυνότητα και σεβασμό το καταναλωτικό κοινό ότι η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ δεν αποδέχεται το πρόστιμο που της επιβλήθηκε από τη ΔΙΜΕΑ, καθώς θεωρούμε ότι δεν στηρίζεται σε πραγματικά και τεκμηριωμένα στοιχεία.

Από τους 622 κωδικούς προϊόντων που ελέγχθηκαν τον Μάιο και Ιούνιο 2025, στους 610 δεν διαπιστώθηκε καμία απολύτως διαφορά. Για τους 12 κωδικούς για τους οποίους η ΔΙΜΕΑ επέβαλε πρόστιμο, η θέση μας είναι ότι η εταιρεία μας ουδέποτε παρέκκλινε από το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους και ότι ο έλεγχος βασίστηκε σε ένα πλαίσιο που ήταν ασαφές και πρακτικά μη εφαρμόσιμο το οποίο μάλιστα καταργήθηκε αμέσως μετά τον έλεγχο, 30.6.2025

Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ είναι μια 100% ελληνική εταιρεία, που εδώ και χρόνια προσπαθεί καθημερινά να προσφέρει χαμηλές και τίμιες τιμές, από τις πιο ανταγωνιστικές της αγοράς, στηρίζοντας έμπρακτα τα ελληνικά νοικοκυριά.

Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να αμφισβητείται η αξιοπιστία και η συνέπειά μας απέναντι στους πελάτες που μας εμπιστεύονται.

Η πολιτεία οφείλει να σταματήσει να στοχοποιεί τα σούπερ μάρκετ ως δήθεν υπεύθυνα για τις αυξήσεις των τιμών, τη στιγμή που γνωρίζει επακριβώς τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας. Για την αντιμετώπισή της, απαιτείται σοβαρή και ουσιαστική ενασχόληση με το πρόβλημα.

Η παραπληροφόρηση δεν βοηθά κανέναν. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα :να στεκόμαστε δίπλα στον καταναλωτή, με υπευθυνότητα και σεβασμό.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας».