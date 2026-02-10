Μητσοτάκης: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Είμαστε κοντά στην κτηνοτροφία αλλά προτεραιότητα και το μόνο σχέδιο που επιμένουμε είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς» διεμήνυσε.

Ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και του ιδίου προσωπικά, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκη την στήριξη της κτηνοτροφίας στη συνάντησή του με εκπροσώπους του κλάδου. «Σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του τομέα και ανταποκριθήκαμε στα δικαιολογημένα αιτήματά σας με σημαντικότερο την κάλυψη της αναπλήρωσης του εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους και παραγωγούς έχασαν τα ζώα τους» υπογράμμισε.

«Είμαστε κοντά στην κτηνοτροφία αλλά προτεραιότητα και το μόνο σχέδιο που επιμένουμε είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς» διεμήνυσε, προσθέτοντας πως: «επιμένουμε σε αυτή την κατεύθυνση», ενώ ανέφερε ότι «έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο» καθώς ενημερώθηκε από το ΥπΑΑΤ ότι «ήδη τα κρούσματα είναι εξαιρετικά χαμηλά και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση».

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό στόχο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας, προσθέτοντας την «τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, αυστηρότατη αστυνόμευση ως προς τις παράνομες μετακινήσεις ζώων, αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού». «Όλοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο. Δεν υπάρχει άλλο σχέδιο ή plan B», επεσήμανε και ζήτησε τη συνεργασία όλων ώστε «να πολεμήσουμε κρίση και να κλείσει ο κύκλος της ευλογιάς για την ελληνική κτηνοτροφία».

Σχετικά με την ανασύσταση των ζωικών κεφαλαίων, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας επισήμανε ότι ο σκοπός και όραμα της κυβέρνησης είναι να περάσουμε σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας με πιστοποιημένα και ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούν να έχουν τις τιμές εκείνες τις οποίες πραγματικά αξίζουν. Αυτό απαιτεί πλέγμα παρεμβάσεων σε πολλά επίπεδα». Υπενθύμισε ότι πριν τις εκλογές του 2019 ανέλαβε τη δέσμευση ότι θα περιοριστούν οι παράνομες ελληνοποιήσεις προκειμένου να αυξηθούν οι τιμές του γάλακτος.

«Θυμάστε που ήταν οι τιμές τότε και πού είναι σήμερα. Αυτό ήταν επίτευγμα, γιατί η ελληνική κτηνοτροφία δεν θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική με τις τιμές γάλακτος του 2018 και του 2019», ανέφερε και κατέληξε ότι «η ελληνική κτηνοτροφία και τα προϊόντα της θα είναι πάντα ένας κλάδος, όπου η χώρα μας μπορεί και πρέπει να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική».