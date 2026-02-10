ΕΛΤΑ: Τα 11 πρώτα καταστήματα που μετασχηματίζονται, όλο το νέο πλάνο - Aναλυτικός χάρτης

Το νέο πλάνο τα ΕΛΤΑ προβλέπει πως θα εξακολουθούν να διατηρούν το μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης με σχεδόν 1.000 σημεία σε όλη τη χώρα (με ακρίβεια 985), διασφαλίζοντας καθολική πρόσβαση στους πολίτες, εξηγούν πηγές του ΥΠΕΘΟ που έχει αναλάβει τη χάραξη της νέας στρατηγικής.

Το νέο πλάνο τα ΕΛΤΑ προβλέπει πως θα εξακολουθούν να διατηρούν το μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης με σχεδόν 1.000 σημεία σε όλη τη χώρα (με ακρίβεια 985), διασφαλίζοντας καθολική πρόσβαση στους πολίτες, εξηγούν πηγές του ΥΠΕΘΟ που έχει αναλάβει τη χάραξη της νέας στρατηγικής.

Εξηγούν πως με βάση το νέο πλάνο δεν καταργούνται υποκαταστήματα όπου δεν υπάρχει εναλλακτική (πχ Αγιο Όρος, περιοχές χωρίς ΑΤΜ ή κάποια άλλα κρατική εναλλακτική υπηρεσία). Επισημαίνουν επίσης πως διαμορφώνεται ένα πλάνο σε στάδια με πρώτη κίνηση τα 11 καταστήματα που μετασχηματίζονται στις 20 Φεβρουαρίου.

Τον Μάρτιο ακολουθεί δεύτερη, μεγαλύτερη δέσμη μετάβασης σε πράκτορες. Επίσης προχωρά η σταδιακή λειτουργία του μοντέλου shop-in-shop μέσα στο επόμενο δίμηνο. Επιπλέον, εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από υποψήφιους πράκτορες σε όλη τη χώρα. Υποβάλλονται αιτήσεις συνεργασίας, οι οποίες εξετάζονται λεπτομερώς ως προς την επάρκεια, την υποδομή και την ικανότητα παροχής υπηρεσιών, ώστε κάθε νέο σημείο να πληροί τα πρότυπα ποιότητας των ΕΛΤΑ.

Για κάθε περίπτωση εξετάστηκαν συγκεκριμένα κριτήρια: πραγματική απόσταση από εναλλακτικό σημείο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης ύπαρξη ΑΤΜ ή τραπεζικού ιδρύματος, όγκος συναλλαγών, κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Βάσει αυτής της αξιολόγησης, 17 καταστήματα εξαιρέθηκαν από το αρχικό πλάνο, επειδή στην περιοχή τους δεν υπήρχε ΑΤΜ ή τραπεζική δομή. Πρόκειται για σαφή κοινωνική δικλείδα ασφαλείας.

Αναλυτικά η λίστα με τα πρώτα 11 καταστήματα που μετασχηματίζονται και με τις εναλλακτικές που θα υπάρχουν είναι τα εξής:

1. Αλιβέρι: Οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ στο Αλιβέρι μεταφέρονται από 20.02 σε πλησίον σημείο συνεργάτη ΕΛΤΑ. Στα 490 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Κωνσταντίνου Παππά. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

2. Λεχαινά Ηλείας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στα Λεχαινά θα μεταφέρει από 20.02 τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 250 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικού συνεργάτη, του κ. Κώστα Δουμά. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

3. Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ της Αλεξάνδρειας Ημαθίας θα μεταφέρει από 20.02 τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 600 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο της τοπικής συνεργάτιδας, κ. Γεωργίας Μπεντίλα. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

4. Αρχάνες Ηρακλείου: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στις Αρχάνες από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 200 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικού συνεργάτη, του κ. Δημήτριου Βογιατζή. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικά καταστήματα και ΑΤΜs. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

5. Παραμυθιά Θεσπρωτίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στην Παραμυθιά από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής Στα 340 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier του τοπικού συνεργάτη, κ. Βασίλειου Θωμά. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

6. Κουφάλια Θεσσαλονίκης: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στα Κουφάλια από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 650 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, με την επωνυμία ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ Ι. – ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΟΣ Δ. Ι.Κ.Ε.. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως, ενδεικτικά, πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

7. Σοφάδες Καρδίτσας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στους Σοφάδες από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 650 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο τοπικής συνεργάτιδας, της κ. Αριστέας Μαλάμη. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό καταστήμα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

8. Νεάπολη Λακωνίας. Το κατάστημα ΕΛΤΑ στη Νεάπολη από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 250 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Αντώνιου Μπιλλίνη. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από τραπεζικό κατάστημα που διαθέτει ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

9. Σκάλα Λακωνίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στη Σκάλα από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 700 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Ευστάθιου Σεργιάδη. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

10. Αλμυρός Μαγνησίας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στον Αλμυρό από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 540 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη με την επωνυμία ERMISS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

11. Στυλίδα Φθιώτιδας: Το κατάστημα ΕΛΤΑ στη Στυλίδα από 20.02 θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής. Στα 670 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier τοπικού συνεργάτη, του κ. Ευθύμιου Καπάρα. Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από δύο τραπεζικά καταστήματα που διαθέτουν ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Χάρτης καταστημάτων

Με βάσει το νέο πλάνο τα ΕΛΤΑ εξακολουθούν να διατηρούν το μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης με σχεδόν 1.000 σημεία σε όλη τη χώρα (με ακρίβεια 985) , διασφαλίζοντας καθολική πρόσβαση στους πολίτες, αναφέρει το ΥΠΕΘΟ.

Το πετυχημένο μοντέλο Shop-in-Shop διευρύνεται

ΤΟ ΥΠΕΘΟ επισημαίνει πως το μοντέλο «shop-in-shop» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας του πλάνου μετασχηματισμού και αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσα σε καταστήματα της γειτονιάς, που ήδη λειτουργούν, όπως σουπερμάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία τύπου, καταστήματα καθημερινής εξυπηρέτησης. «Το shop in a shop λειτουργεί ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία σε όλη τη χώρα, σε αστικές, ημιαστικές και απομακρυσμένες περιοχές κι έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να λειτουργήσουν απολύτως αποτελεσματικά με εμφανή σήμανση των ΕΛΤΑ» αναφέρεται και έτσι «το πλάνο μετασχηματισμού θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του ιστορικού αυτού οργανισμού και την παρουσία του κράτους σε κάθε γωνιά της χώρας».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ αποτελεί δομημένη μεταρρύθμιση, βασισμένη σε λεπτομερή χαρτογράφηση του δικτύου, ανάλυση αποστάσεων, αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών και λειτουργικών δεδομένων. Δεν πρόκειται για οριζόντια παύση λειτουργίας καταστημάτων, αλλά για στοχευμένη αναδιάταξη του τρόπου εξυπηρέτησης. Η ταμπέλα των ΕΛΤΑ παραμένει σε όλη τη χωρα καθώς η φυσική παρουσία δεν αποσύρεται, αλλά αναδιατάσσεται λειτουργικά.

Εξηγεί πως το νέο πλάνο έχει βασικές διαφορές. Στις 31/10/2025, το πανελλαδικό δίκτυο αριθμούσε: 475 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα, 401 πρακτορεία ΕΛΤΑ (shop-in-shop), 155 πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier. Σύνολο 1.031 σημεία εξυπηρέτησης.

Από 1/1/2026, μετά την αναστολή 46 καταστημάτων σε περιοχές αστικής πυκνότητας (Αττική, Θεσσαλονίκη κ.ά.), όπου υπήρχαν ήδη εναλλακτικά σημεία, το δίκτυο διαμορφώνεται σε: 429 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα, 401 πρακτορεία ΕΛΤΑ (shop-in-shop) και 155 πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier. Σύνολο: 985 σημεία σημεία εξυπηρέτησης. Οι μεταβολές έγιναν σε περιοχές με πολλαπλές επιλογές εξυπηρέτησης, ώστε να μην υπάρξει κενό κάλυψης.

Τι προβλέπει το νέο πλάνο

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη μεταφορά του έργου από 150 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα :

είτε σε νέα πρακτορεία συνεργατών

είτε σε υφιστάμενα κοντινά σημεία εξυπηρέτησης

Στο τελικό σχήμα, τα σημεία εξυπηρέτησης δεν μειώνονται ως παρουσία στον χάρτη. Ο αριθμός θα παραμείνει ο ίδιος.

Πριν από κάθε μετάβαση έχει προηγηθεί:

διαλογος με τους τοπικούς φορείς

έγκαιρη ενημέρωση εργαζομένων ΕΛΤΑ για τη νέα θέση εργασίας τους.

τοποθέτηση αφισών ενημέρωσης στα καταστήματα

διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους πολίτες

Επιπλέον, σε κάθε μετάβαση προβλέπεται πενθήμερη παράλληλη λειτουργία του υφιστάμενου και του νέου σημείου εξυπηρέτησης. Παράλληλα, προσωπικό των ΕΛΤΑ θα αναλαμβάνει την εκπαίδευση των νέων πρακτόρων και θα παρέχει επιτόπια υποστήριξη κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, με στόχο τη διασφάλιση της άψογης εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σε αντίθεση με οριζόντιες πρακτικές:

κάθε παρέμβαση γίνεται ανά περιοχή

έχει προηγηθεί λειτουργική ανάλυση

υπάρχει μεταβατική περίοδος

διασφαλίζεται η τραπεζική πρόσβαση

διατηρείται η φυσική παρουσία

Επισημαίνει το ΥΠΕΘΟ πως ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι μια πλήρως τεκμηριωμένη, κοινωνικά ευαίσθητη και σταδιακά υλοποιούμενη μεταρρύθμιση, που μετατρέπει το δίκτυο σε πιο ευέλικτο και βιώσιμο, χωρίς να μειώνει την πραγματική παρουσία υπηρεσιών για τον πολίτη.

Η διανομή στις εν λόγω περιοχές, καθώς και η εξυπηρέτηση όσων πολιτών λαμβάνουν υπηρεσίες κατ’ οίκον, από τους ταχυδρόμους των ΕΛΤΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα, με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ρητά σχετικά με το τακτικό προσωπικό των ΕΛΤΑ ότι καμία θέση εργασίας δε χάνεται.