Δένδιας: Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και τη Σύνοδο υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί, αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών Άμυνας των κρατών μελών.

Κατά τη σύνοδο, οι υπουργοί Άμυνας αναμένεται να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό.

Θα ακολουθήσει δείπνο εργασίας στο οποίο οι υπουργοί Άμυνας θα επικεντρωθούν στο θέμα της Αμυντικής Ετοιμότητας της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας συμπεριλαμβάνονται προγράμματα, όπως το SAFE.

Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, επίσης στις Βρυξέλλες, ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Κατά τη σύνοδο θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι δυνατότητες της Συμμαχίας για την εκπλήρωση του αμυντικού δόγματος, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής και ικανότητας.

