Λιβάνιος: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών αποκάλυψε τους σκελετούς στη ντουλάπα

Ο υπουργός Εσωτερικών κλείνοντας τη συζήτηση στην ολομέλεια, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στο ζήτημα των Σχολικών Επιτροπών.

«Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών έβγαλε τους σκελετούς από τις ντουλάπες», είναι η φράση με την οποία ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος επιχείρησε να καταδείξει το μείζον διαχειριστικό πρόβλημα με τις δαπάνες, αναθέσεις και χρέη των Σχολικών Επιτροπών, που σήμερα καταργούνται οριστικά, με διάταξη του ερανιστικού νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με τις ψήφους των βουλευτών της συμπολίτευσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών κλείνοντας τη συζήτηση στην ολομέλεια, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στο ζήτημα των Σχολικών Επιτροπών, την κατάργηση των οποίων, κατήγγειλε σύσσωμη η αντιπολίτευση. «Οι Σχολικές Επιτροπές ήταν χωρίς προσωπικό, από τη γέννησή τους, χωρίς οργανωτική δομή, χωρίς προϋπολογισμό. Άμα θέλει αυτή τη στιγμή μια Σχολική Επιτροπή να κόψει ένταλμα, να πληρώσει τιμολόγιο, 300.000 ευρώ, μπορεί να το κάνει, χωρίς καν να υπάρχει διαδικασία έγκρισης της απόφασης, χωρίς απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής. Αποτέλεσμα, σε κάποιες σχολικές επιτροπές, που έχουν διατηρηθεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο, χρέη και ελλείμματα», είπε ο υπουργός Εσωτερικών και αποκάλυψε ότι υπάρχουν ελλείμματα Σχολικών Επιτροπών ακόμη και 3 εκατομμυρίων ευρώ.

«Βρήκαμε περιπτώσεις χρεών για κινητή τηλεφωνία, περίπτωση υπεξαίρεσης 400.000 ευρώ που εξαφανίστηκαν από τα έξοδα θέρμανσης, περίπτωση χρεών 273.000 ευρώ, για τηλέφωνα σχολείων. Δήμος, από την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, έλαβε απλήρωτους λογαριασμούς κοινής ωφελείας 300.000 ευρώ», είπε ο Θ. Λιβάνιος και επικαλέστηκε και περίπτωση στην οποία αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος για χρήματα Σχολικής Επιτροπής που… "επενδύθηκαν' κάποια στο "Στοίχημα" και κάποια είχαν μεταφερθεί σε προσωπικό λογαριασμό.

«Γίνονταν αναθέσεις χωρίς έλεγχο, χωρίς καν επιτροπή παραλαβής. Σήμερα, οκτώ μεγάλοι δήμοι δεν μπορούν να προσδιορίσουν τις απλήρωτες υποχρεώσεις των Σχολικών Επιτροπών που έχουν διατηρηθεί. Από τις 54 Σχολικές Επιτροπές που έμειναν, οι 16 δεν μπορούν να πούνε πόσα χρωστάνε. Σε αυτά μπαίνει ένα τέλος», είπε ο υπουργός Εσωτερικών και σημείωσε ότι οι πάγιες δαπάνες των σχολείων, μπορούν να προβλεφθούν και να γίνονται οι σχετικές προμήθειες και μάλιστα με νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε σήμερα, μπορούν οι δήμοι να κάνουν αυτοτελώς, για κάθε κατηγορία υλικών, ξεχωριστό διαγωνισμό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ξεχωριστό διαγωνισμό για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αν η αντιπολίτευση προτάσσει το "όχι" στις διατάξεις του νομοσχεδίου, τότε καταψηφίζει τα αιτήματα των δήμων για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, σχολίασε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και υπογράμμισε ότι οι ρυθμίσεις που έχουν περιληφθεί στο σχέδιο νόμου είναι ρυθμίσεις που η ίδια η Αυτοδιοίκηση έχει ζητήσει. Στις ρυθμίσεις αυτές, ο υφυπουργός συμπεριέλαβε την πρόβλεψη για τον ενιαίο κανονισμό του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" και το δικαίωμα υπογραφής Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που διατίθενται στους ΟΤΑ στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων. «Έρχεστε να καταψηφίσετε διατάξεις που η πλειονότητα των διατάξεων αυτών, είναι αιτήματα της ίδιας της Αυτοδιοίκησης. Πόσες από τις διατάξεις αυτές επιλύουν καθημερινά θέματα λειτουργίας των δήμων; Πόσες από τις διατάξεις επιλύουν θέματα πολιτών; Θέματα επιχειρήσεων; Πόσες από τις διατάξεις αυτές επιλύουν θέματα καθημερινότητας της δημόσιας διοίκησης; Έχουμε ένα νομοσχέδιο με συγκεκριμένες οργανωτικές διατάξεις. Υπάρχει κόμμα που θα καταψηφίσει τη Βοήθεια στο Σπίτι; Ή το δικαίωμα της υπογραφής των μηχανικών για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους ίδιους τους δήμους που το έχουν ζητήσει οι ίδιοι οι δήμοι; Και μετά θα πηγαίνετε στους δήμους και θα λέτε ότι εσείς ενισχύετε την αυτοδιοίκηση όταν εδώ μέσα καταψηφίζετε διατάξεις ουσιαστικές για την αυτοδιοίκηση;», είπε ο κ. Σπανάκης, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην προσθήκη ονόματος χειροτονίας ή κουράς κληρικών και μοναχών στις ληξιαρχικές πράξεις, σημειώνοντας ότι αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ιεράς Συνόδου.Είναι μια ρύθμιση που θα βοηθήσει τη ζωή χιλιάδων κληρικών και μοναχών. Αναφέρθηκε και στην υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε δήμους, για τις οποίες έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, για να τονίσει ότι η κυβέρνηση ακούει την κοινωνία και αφουγκράζεται τις ανάγκες της και να σημειώσει ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι οφειλέτες και οι επιχειρήσεις που θα τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε εξωδικαστικό, με μια ρύθμιση που θα αυξήσει παράλληλα και την εισπραξιμότητα των δήμων.

Με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζουμε ζητήματα που έχουν μας έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς, είπε η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στη δημόσια διοίκηση και στους ανθρώπους της που είναι η "σταθερή προσήλωση" της πολιτικής ηγεσίας στη διευκόλυνση και στην υποστήριξη του προσωπικού του δημοσίου, αλλά και στην επίλυση προβλημάτων σε χρόνο ενεστώτα και όχι σε μέλλοντα χρόνο. Η υφυπουργός αναφερόμενη στις ρυθμίσεις για την τριτεκνία, τις ενέταξε στην πολιτική για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, και επισήμανε ότι αποτελούσε πάγιο αίτημα των τριτέκνων η διατήρηση εφ΄όρου ζωής, για τους γονείς, της ιδιότητας της τριτεκνίας, ως προς τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Η κ. Χαραλαμπογιάννη σημείωσε, επίσης, ότι προβλέφθηκαν για τον Έβρο και τη δυτική Μακεδονία ειδικές ρυθμίσεις για την κινητικότητα, ώστε να διευκολύνονται οι υπάλληλοι στην καθημερινότητά τους, παραμένοντας στις υπηρεσίες τους. «Είναι λοιπόν ευκρινές ότι επιχειρούμε διαρκείς παρεμβάσεις ποιοτικής βελτίωσης των μεταρρυθμίσεων, αλλά και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής», είπε η υφυπουργός Εσωτερικών.

Στη συζήτηση που προηγήθηκε η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, των οποίων η αρμοδιότητα περιέρχεται στους δήμους, απασχόλησε τις τοποθετήσεις όλων των κομμάτων. Με την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε βελτιωτική τροποποίηση, με την οποία οι δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα εγγράφονται σε ξεχωριστούς κωδικούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν καθυστερήσεις που θα συνέπαγονταν διαγωνιστικές διαδιασίες των ΟΤΑ για το σύνολο των προμηθειών τους. Η αντιπολίτευση πάντως επέμεινε ότι στους δήμους που οι Σχολικές Επιτροπές καταργήθηκαν, το αποτύπωμα δεν είναι θετικό, διαπιστώνονται ανισότητες στη χρηματοδότησή τους και αυτά ενώ η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων, είναι σημαντικά μειωμένη.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καλογερόπουλος είπε ότι η συμπερίληψη των Σχολικών Επιτροπών στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, από την ΕΛΣΤΑΤ, θα τις οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης δαπανών. «Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν την κατάταξη, όσον αφορά στην εφαρμογή του σχετικού λογιστικού πλαισίου, θα είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς οι σχολικές επιτροπές δεν διαθέτουν τις απαραίτητες οικονομικές υπηρεσίες, διοικητική δομή και διαχειριστική επάρκεια για να ανταποκριθούν, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχαν υποχρέωση τήρησης δημοσιονομικών κανόνων που ισχύουν για τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και επισήμανε ότι στον Κώδικα για την Αυτοδιοίκηση που εκπονείται θα προβλέπονται διαδικασίες που θα διευκολύνουν τις διαδικασίες προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.

«Η εμπειρία της εφαρμογής του μέτρου της καταργήσεως των σχολικών επιτροπών στους μικρούς και μεσαίους δήμους, όπως μεταφέρουν και οι γονείς και οι δήμαρχοι, είναι κακή εμπειρία. Ένα υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στο επείγον. Η πολιτική είναι ένας συνδυασμός του επείγοντος με το αναγκαίο», ανέφερε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να μην επιμείνει στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών επικαλούμενος τις επισημάνσεις πέντε δημάρχων, εκ των οποίων οι τρεις είναι οι μεγαλύτεροι δήμοι της χώρας, που λένε ότι μειώνεται η ευελιξία, αποδυναμώνεται ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών και μιλούν για όγκο επιπλέον αρμοδιοτήτων που είναι αμφίβολο ότι θα είναι δυνατό να διεκπεραιωθεί το έργο που είχαν μέχρι σήμερα οι Σχολικές Επιτροπές. Ο κ. Δουδωνής δηκτικά σχολίασε ότι «η κυβέρνηση βρήκε τον τρόπο να πατάξει τη διαφθορά: θα καταργήσει τις Σχολικές Επιτροπές».

«Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών οδηγεί σε θεσμική ασάφεια ως προς τις αρμοδιότητες, τις διαδικασίες και τις ευθύνες, σε αύξηση της γραφειοκρατίας και σε καθυστερήσεις στην κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Πρόκειται για επιλογή που επιβαρύνει την καθημερινότητα εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, που πολλές φορές βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να καλυφθούν οι σχετικές δαπάνες», είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού και κατήγγειλε ότι "υποβαθμίζεται περαιτέρω το δημόσιο σχολείο, κάτι που βέβαια επιδιώκει η κυβέρνηση και είναι προφανές αυτό από την μέχρι σήμερα νομοθέτησή της, αλλά και τις εξαγγελίες της".

«Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών έρχεται σε συνέχεια των «νόμων Κεραμέως», που έβαλαν τις βάσεις για ένα αυτόνομο και κατηγοριοποιημένο σχολείο, αποδεσμευμένο από την κρατική χρηματοδότηση, αλλά και την εξάρτηση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων από την τοπική φορολογία και την πιστοληπτική ικανότητα του εκάστοτε δήμου», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης που προειδοποίησε ότι «οι γονείς θα καλούνται να καλύψουν ακόμη περισσότερα έξοδα και ότι θα εξελιχθεί κυνήγι προσέλκυσης ιδιωτών χορηγών, που θα διαφημίζουν τη γενναιοδωρία τους με ταμπέλες έξω από τα σχολεία».

«Πάει καλά η κατάργηση των προηγούμενων σχολικών επιτροπών; Έχουμε θετική εμπειρία από όλα όσα έχουν συμβεί στα σχολεία; Ελλείψεις υλικών, δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις, μείωση δαπανών. Αυτή είναι η κατάσταση που καταγγέλλουν δήμαρχοι, γονείς, εκπαιδευτικοί, οι πάντες. Και τι πάτε και κάνετε τώρα; Μια τραγική κατάσταση που δημιουργήσατε στους μικρούς και μεσαίους δήμους πάτε να την κάνετε και στους μεγάλους», είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μόνος στόχος της είναι ο έλεγχος της ροής του χρήματος σε κάθε γωνιά του δημόσιου τομέα.

«Δεν έχουν τα απαραίτητα, δεν έχουν φωτοτυπίες οι δάσκαλοί μας σήμερα να εκτυπώσουν για να δώσουν στα παιδιά και να κάνουν μάθημα. Έχετε συνειδητοποιήσει τι πάτε να κάνετε; Το ξέρετε; Το γνωρίζετε; Από πού θα βρουν λεφτά να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες τα σχολεία, από ιδιώτες; Θα τρέξουμε πάλι στους χορηγούς, όπως κάνει η Ελληνική Αστυνομία, που τρέχει σε εφοπλιστές και ζητάει χορηγίες και μετά καλείται η Ελληνική Αστυνομία να ελέγξει τους επιχειρηματίες που έχουν κάνει χορηγίες, για να μπορέσουν οι αστυνομικοί μας να συνδράμουν, να αντιμετωπίσουν το έγκλημα; Αυτό θέλετε να κάνετε; Επαίτες θα γινόμαστε;», ανέφερε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος.

«Μια σχολική επιτροπή είχε ή έχει ως αρμοδιότητα την προμήθεια των υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, αλλά και τον έλεγχο των κυλικείων και διάφορες άλλες αρμοδιότητες, που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή. Με την κατάργησή τους και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους, δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα»,είπε ο ειδικός αγορητής της "Νίκης" Τάσος Οικονομόπουλος και σημείωσε ότι σήμερα, οι δήμοι δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την αρμοδιότητα γιατί έχουν υποστελέχωση και έλλειψη πόρων. Η λύση, είπε βουλευτής της "Νίκης", είναι να δοθούν και οι πόροι στους οικείους Δήμους, γιατί η επαναφορά της αρμοδιότητας πάλι στα σχολεία με έλλειψη πόρων και αυτή δε βοηθά.

«Το υπουργείο δεν προέβλεψε μεταβατικό στάδιο, μια ελεγχόμενη προσαρμογή με χρονικό ορίζοντα και εγγυήσεις εφαρμογής. Αν το πρόβλημα ήταν η λογιστική εναρμόνιση, γιατί δεν επιλέξατε μεταβατική προσαρμογή και ενίσχυση της εποπτείας του υφισταμένου θεσμού, αντί για πλήρη κατάργηση; Ποια αξιολόγηση κόστους-οφέλους τεκμηριώνει ότι η κατάργηση ήταν η μόνη λύση;», ανέφερε η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μίλησαν για αποσπασματική νομοθέτηση, που υποβαθμίζει το κοινοβούλιο, με ετερόκλητες διατάξεις και την απουσία των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, την απουσία προσωπικού και πόρων για τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Ανέφεραν ωστόσο ότι υπάρχουν και ρυθμίσεις σε θετική κατεύθυνση, αν και όχι όσο επαρκείς θα έπρεπε, και δήλωσαν ότι θα τις στηρίξουν.

Η συζήτηση εξελίχθηκε στη σκιά των τραγικών εικόνων της χθεσινής πλημμύρας, που άφησε πίσω της και δύο νεκρούς. Τα χθεσινά γεγονότα τέθηκαν επίσης από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία είπαν ότι είναι εικόνες του επιτελικού κράτους της κυβέρνησης και ζήτησαν απαντήσεις για τα χρήματα που θα έπρεπε να έχουν κατευθυνθεί σε αντιπλημμυρικά έργα.

