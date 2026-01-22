Βουλή: Στην Ολομέλεια το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών

Μεταξύ των τιθέμενων διατάξεων είναι και η οριστική κατάργηση των σχολικών επιτροπών, στην οποία αντιτίθενται η αντιπολίτευση.

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Μεταξύ των τιθέμενων διατάξεων είναι και η οριστική κατάργηση των σχολικών επιτροπών, στην οποία αντιτίθενται η αντιπολίτευση, η Διδασκαλική Ομοσπονδία, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών και η ΚΕΔΕ, όπως καταδείχθηκε και στη διαδικασία ακρόασης φορέων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου προηγήθηκε συζήτηση.

Οι σχολικές επιτροπές είχαν καταργηθεί για δήμους με λιγότερες από 100 σχολικές μονάδες και με το σημερινό νομοσχέδιο η κατάργηση επεκτείνεται και στους δήμους με περισσότερες από 100 σχολικές μονάδες.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, επέφερε νομοτεχνική βελτίωση και οι δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εγγράφονται σε ξεχωριστούς κωδικούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν καθυστερήσεις που θα συνέπαγονταν διαγωνιστικές διαδιασίες των ΟΤΑ για το σύνολο των προμηθειών τους.

