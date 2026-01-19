ΕΕ: Έκτακτη σύνοδος κορυφής το βράδυ της Πέμπτης για την Γροιλανδία

Στην έκτακτη σύνοδο κορυφής θα συζητηθούν «οι διατλαντικές σχέσεις», ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Εκτακτη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής θα συγκληθεί εκτάκτως το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στις απειλές του Τραμπ κατά της Γροιλανδίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στην έκτακτη σύνοδο κορυφής θα συζητηθούν «οι διατλαντικές σχέσεις», διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε περαιτέρω την ένταση γύρω από το ζήτημα της Γροιλανδίας, καθώς ανέφερε σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, ότι «δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή παραμένει προτεραιότητα».

Νωρίτερα σήμερα, ο ευρωπαίος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ προειδοποίησε ότι «η Γροιλανδία δεν θα γίνει ποτέ αμερικανική», ενώ τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα εργαλεία για να αποτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς στις χώρες που εναντιώνονται στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Επίσης, ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον γάλλο ομόλογό του Ρολάν Λεσκύρ, τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν αντίμετρα για να απαντήσουν στον εκβιασμό του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ