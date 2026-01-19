Τραμπ: Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει»

H Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής», υποστήριξε ο Aμερικανός πρόεδρος.

Πίεση για το ζήτημα της Γροιλανδίας συνέχισε να ασκεί ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας μέσω Truth Social ότι η Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη νήσο που αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου και προσθέτοντας «τώρα είναι η ώρα», και «θα γίνει», προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, παρά το ότι οι αρχές τόσο στη Δανία, όσο και στη Γροιλανδία αντιτείνουν πως η πελώρια αρκτική νήσος δεν διατίθεται προς πώληση και οι κάτοικοί της δεν έχουν καμιά πρόθεση ο τόπος τους να γίνει τμήμα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν θα δεχθεί τίποτα λιγότερο από την κυριότητα της Γροιλανδίας, ενός αυτόνομου εδάφους της Δανίας. Οι ηγέτες τόσο της Δανίας όσο και της Γροιλανδίας έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι το νησί δεν είναι προς πώληση και ότι δεν επιθυμεί να γίνει μέρος των ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος, η δανική προεδρία της ΕΕ και το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δεσμευόμενος να επιβάλει δασμούς στους Ευρωπαίους συμμάχους, έως ότου οι ΗΠΑ λάβουν άδεια να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αυξανόμενη παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας στην Αρκτική καθιστά τη Γροιλανδία κρίσιμη για τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας. Από την πλευρά τους, Δανοί και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η Γροιλανδία καλύπτεται ήδη από το άρθρο συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί κενού ασφαλείας.

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Γροιλανδία – «Έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας»

Μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης των μόνιμων αντιπροσώπων για το ζήτημα της Γροιλανδίας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι συγκαλεί έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως τονίζει στο μήνυμά του υπάρχει ισχυρή δέσμευση της ΕΕ ότι «οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ», επισημαίνοντας την «ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού».

Η πιθανότερη ημερομηνία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι στις 22 Ιανουαρίου, στις Βρυξέλλες ενώ αναλυτικότερα, στο μήνυμά του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου: «Οι διαβουλεύσεις μου με τα κράτη μέλη σχετικά με τις πρόσφατες εντάσεις για τη Γροιλανδία επιβεβαιώνουν εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή μας για τα εξής: