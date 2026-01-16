NYT: Ο Τραμπ πιέζει το Μεξικό για κοινή στρατιωτική επέμβαση εναντίον καρτέλ ναρκωτικών

Αυτή την εβδομάδα, η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ ανέφερε- για ακόμη μια φορά - πως αποκλείει επέμβαση του στρατού των ΗΠΑ στο Μεξικό.

Οι ΗΠΑ επανήλθαν και αύξησαν την πίεση που ασκούν στις αρχές του Μεξικού ζητώντας τους να επιτραπεί στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να διεξαγάγουν κοινές επιχειρήσεις στη μεξικανική επικράτεια, ιδίως για την καταστροφή εργαστηρίων όπου παράγεται φαιντανύλη, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον θέλει αμερικανικά στρατεύματα, είτε μέλη των ειδικών δυνάμεων ή πράκτορες της CIA, να συνοδεύσουν μεξικανικές δυνάμεις σε επιδρομές εναντίον εργαστηρίων όπου πιστεύεται πως παράγεται το εξαιρετικά θανάσιμο συνθετικό οπιοειδές αυτό, εξήγησε η εφημερίδα.

Ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε στο Fox News την περασμένη εβδομάδα πως τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό κι υπονόησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν χερσαίους στόχους για να τα καταπολεμήσουν. Ο ρεπουμπλικάνος έχει διατυπώσει παρόμοιες απειλές εναντίον της Βενεζουέλας και της Κολομβίας.

Αυτή την εβδομάδα, η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ ανέφερε- για ακόμη μια φορά - πως αποκλείει επέμβαση του στρατού των ΗΠΑ στο Μεξικό για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, έπειτα από «καλή συνομιλία» της με τον αμερικανό ομόλογό της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αμερικανικές πιέσεις εντάθηκαν μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η κ. Σέινμπαουμ έχει ήδη απορρίψει επανειλημμένα το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στη μεξικανική επικράτεια, αν και συνηγορεί υπέρ της διμερούς συνεργασίας για το ζήτημα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως το δημοσίευμα. Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το μεξικανικό ΥΠΕΞ απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε να σχολιάσουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ