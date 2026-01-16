Τσιόδρας: Στοχευμένα μέτρα για βελτίωση πρόσβασης των ΜμΕ σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Υπογραμμίζει ότι παρά τις όποιες βελτιώσεις, οι «ΜμΕ δυσκολεύονται περισσότερο από τις μεγάλες εταιρείες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για έργα καινοτομίας».

Στοχευμένα μέτρα ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να μπορούν να επωφεληθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα ερωτά την Κομισιόν εάν εξετάζει τη δημιουργία αποκλειστικών προγραμμάτων και ειδικών προσκλήσεων χρηματοδότησης για ΜμΕ με στόχο την βελτίωση της πρόσβασής τους και την αντιμετώπιση των εμποδίων στη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα.

Ο Eυρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι παρά τις όποιες βελτιώσεις έχουν σημειωθεί, οι «ΜμΕ δυσκολεύονται περισσότερο από τις μεγάλες εταιρείες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για έργα καινοτομίας».

Συμπληρώνει ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών μέσων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, είναι ζωτικής σημασίας για να ενισχυθεί η οικονομική βιωσιμότητα και η ανάπτυξή τους.

Σημειώνοντας δε ότι «εντοπίζονται σημαντικές ανισότητες στην πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ», καταλήγει τονίζοντας την ανάγκη προώθησης μέτρων για να χρηματοδοτούνται έργα σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω μιας ισορροπημένης γεωγραφικής διάστασης στη χρηματοδότηση του Ταμείου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη της Ευρώπης, αλλά τα εμπόδια στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθούν να περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική τους.

Παρά την όποια βελτίωση, οι ΜμΕ δυσκολεύονται περισσότερο από τις μεγάλες εταιρείες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για έργα καινοτομίας, ενώ εντοπίζονται σημαντικές ανισότητες στην πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών μέσων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, είναι ζωτικής σημασίας για να ενισχυθεί η οικονομική βιωσιμότητα και η ανάπτυξή τους.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια μέτρα προωθεί ώστε οι ΜμΕ να επωφεληθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας;

2. Εξετάζει τον καθορισμό συγκεκριμένου στόχου για τις ΜμΕ ή τη δημιουργία αποκλειστικών προγραμμάτων και ειδικών προσκλήσεων χρηματοδότησης για ΜμΕ με στόχο την βελτίωση της πρόσβασής τους και την αντιμετώπιση των εμποδίων στη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα;

3. Πώς θα διασφαλίσει ισορροπημένη γεωγραφική διάσταση στη χρηματοδότηση ώστε να χρηματοδοτούνται έργα σε ολόκληρη την ΕΕ;