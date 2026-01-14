Κυρανάκης: Η υποχρέωση μηδενικών ρύπων αφορά λιγότερο από το 1% των ταξί - Σε 18 μήνες τα πρώτα νέα τρένα

Όπως δήλωσε, ο σχετικός νόμος έχει ψηφιστεί από το 2021 και προβλέπει ότι από το 2026 κάθε νέο ταξί που τίθεται σε κυκλοφορία θα πρέπει να είναι μηδενικών ρύπων.

Σαφείς αποστάσεις από τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί πήρε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην ΕΡΤ, εν μέσω της 48ωρης απεργίας, υποστηρίζοντας ότι η υποχρέωση για ταξί μηδενικών ρύπων αφορά λιγότερο από το 1% του κλάδου και κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση από την ηγεσία του ΣΑΤΑ.

Όπως δήλωσε, ο σχετικός νόμος έχει ψηφιστεί από το 2021 και προβλέπει ότι από το 2026 κάθε νέο ταξί που τίθεται σε κυκλοφορία θα πρέπει να είναι μηδενικών ρύπων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο αφορά σήμερα λιγότερους από 270 ιδιοκτήτες ταξί σε σύνολο 29.000, καθώς η πλειονότητα είχε ήδη τη δυνατότητα τα προηγούμενα χρόνια να ανανεώσει το όχημά της, εξασφαλίζοντας πολυετή παράταση ισχύος της άδειας.

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι το υπουργείο θα φέρει εξαιρέσεις για οδηγούς άνω των 62 ετών, ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι με την υποχρέωση αλλαγής οχήματος στο τέλος της επαγγελματικής τους διαδρομής. Παράλληλα, εξαιρέσεις θα προβλέπονται και για περιπτώσεις απρόβλεπτων τροχαίων ατυχημάτων, όπου η αντικατάσταση οχήματος καθίσταται αναγκαία.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, ανέφερε ότι «λέει ψέματα και παραπληροφορεί» όταν κάνει λόγο για βίαιη αλλαγή. Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι έχει πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με την Ομοσπονδία και εκπροσώπους των οδηγών ταξί και κατηγόρησε ευθέως τον κ. Λυμπερόπουλο ότι «δεν επιθυμεί λύση, θέλει να κάνει φασαρία, να έχει πολιτική ύπαρξη και να υπάρχει στη δημοσιότητα» και ότι χρησιμοποιεί τις απεργίες για λόγους προσωπικής και πολιτικής προβολής.

Αναφερόμενος στη χρήση των λεωφορειολωρίδων, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το ισχύον καθεστώς, επισημαίνοντας ότι ήδη επιτρέπεται η είσοδος ταξί αποκλειστικά για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, ενώ προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των δημόσιων συγκοινωνιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πολλές προτάσεις των οδηγών έχουν ήδη υιοθετηθεί και θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Φεβρουάριο, μεταξύ των οποίων και ρυθμίσεις για τις άδειες ταξί.

Ο κ. Κυρανάκης έθεσε επιπλέον και το ζήτημα της παραβατικότητας στον κλάδο, κάνοντας λόγο για περιστατικά υπερχρέωσης επιβατών, τόσο Ελλήνων όσο και τουριστών, αλλά και για αρνήσεις μεταφοράς, ιδίως σε νέους ανθρώπους τις νυχτερινές ώρες. Όπως είπε, πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις οδηγών ταξί με πλαστά δικαιολογητικά, ενώ προανήγγειλε μέτρα από το υπουργείο.

Σε 18 μήνες τα πρώτα νέα τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, σε 18 μήνες θα ξεκινήσουν τα πρώτα νέα τρένα να κυκλοφορούν στις ελληνικές ράγες – μετά από 20 χρόνια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα – με την παράδοση όλης της παραγγελίας των 23 νέα τρένα να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2027. Η σύμβαση αφορά επένδυση 308 εκατομμυρίων ευρώ από τον ιταλικό όμιλο.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025, και έρχεται έτοιμη στη Βουλή, μάλιστα όπως ανέφερε ο υπουργός, η παραγγελία αφορά τόσο τα υπεραστικά όσο και τα προαστιακά δρομολόγια.

Ασφάλεια και υποδομές

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η τηλεδιοίκηση του σιδηροδρόμου λειτουργεί κανονικά και ότι οι μηχανοδηγοί εκπαιδεύονται πλέον με προσομοιωτές και σύγχρονα συστήματα αυτόματης πέδησης (TED), μέσω συνεργασίας με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους.

Παράλληλα, τα έργα υποδομής στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη προχωρούν κανονικά, με χρονοδιάγραμμα 15 μηνών, χωρίς καμία παράταση, και αναμένεται το καλοκαίρι του 2026 να ολοκληρωθεί η πλήρης σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.

Έχει υλοποιηθεί σύστημα real time παρακολούθησης τρένων, δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν την κίνηση των αμαξοστοιχιών.

Για τον νέο ΚΟΚ

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας που έχουν εγκατασταθεί νέας γενιάς κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, για καταγραφή παραβιάσεων, με στόχο τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.

Το 2025 καταγράφηκαν 522 θανάσιμα τροχαία, ο χαμηλότερος αριθμός από το 1963, – ακόμη και από την περίοδο του Covid – ενώ η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως το μετρό, έχει φτάσει πάνω από 60.000 επιβάτες κάθε Σάββατο βράδυ, συμβάλλοντας στη μείωση ατυχημάτων υπό την επήρεια αλκοόλ. Στη Θεσσαλονίκη το πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργεί ήδη στη γραμμή της Καλαμαριάς και θα επεκταθεί πλήρως μέχρι το 2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως πλήθος προτάσεων έγιναν στο αρμόδιο υπουργείο από συλλόγους συγγενών θυμάτων τροχαίων και εφαρμόζονται ήδη στα δικαστήρια, όπως την αναβάθμιση της εγκατάλειψης θύματος σε κακούργημα.

Κάμερες και ψηφιακή εποπτεία λεωφορειολωρίδων

Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για 600 κάμερες που θα εγκατασταθούν μπροστά από λεωφορεία, ώστε να καταγράφουν την παραβίαση των λεωφορειολωρίδων, με στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας των δρομολογίων και τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Ο αλγόριθμος των καμερών έχει ήδη εκπαιδευτεί, ενώ τα πρόστιμα στέλνονται ψηφιακά στους παραβάτες, χωρίς να θίγονται οδηγοί και επιβάτες.