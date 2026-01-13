Πολιτική | Διεθνή

Γροιλανδία: Μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας, διαλέγουμε τη Δανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γροιλανδία: Μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας, διαλέγουμε τη Δανία
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε σήμερα ότι, μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, η κυβέρνησή του θα επέλεγε τη Δανία, απέναντι στις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, αυτόνομο έδαφος που υπάγεται στο βασίλειο της Δανίας.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή, επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κοπεγχάγη.

Δίπλα του, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν παραδέχτηκε ότι δεν ήταν εύκολο να αντισταθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον στενότερο σύμμαχό μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αμυντικές δαπάνες με ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να ανεβάσουν την ελληνική οικονομία - Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης

Με προσφορές ξεκινά η χρονιά για τις αεροπορικές

Αυξάνονται κατά 2,4% από φέτος τα επιδόματα ασθένειας και μητρότητας - Στα 883,92 ευρώ τα έξοδα κηδείας

tags:
Γροιλανδία
Δανία
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider