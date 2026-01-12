Τεχνητή νοημοσύνη: Η Ινδία θα προσκληθεί στην πρωτοβουλία των ΗΠΑ "Pax Silica"

«Είναι θεμελιώδες ότι η Ινδία και οι ΗΠΑ εργάζονται χέρι με χέρι ήδη από την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Σέρτζιο Γκορ με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του στην ινδική πρωτεύουσα.

Οι ΗΠΑ θα προσκαλέσουν την Ινδία να ενταχθεί στην ομάδα των χωρών που συνέστησαν για την εγγύηση της ασφάλειας των προμηθειών τους σε υλικά και τεχνολογίες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), ανακοίνωσε σήμερα ο νέος πρεσβευτής τους στο Νέο Δελχί.

Οι Αμερικανοί υπέγραψαν τον περασμένο μήνα συμφωνία που ονομάστηκε «pax silica» με την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Σινγκαπούρη, την Αυστραλία και το Ισραήλ με στόχο να αποφευχθεί η εξάρτηση από την Κίνα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον Γκορ, η πολυπληθέστερη χώρα στον πλανήτη αναμένεται να ενταχθεί στην συμμαχία αυτή ήδη από τον Φεβρουάριο.

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ινδία και τις ΗΠΑ υποβαθμίστηκαν μετά την απόφαση τον Αύγουστο του Αμερικανού προέδρου να επιβάλει επιπλέον δασμούς 50% στις ινδικές εισαγωγές σε αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Οι εντάσεις αυτές επηρεάζουν επίσης τις διαβουλεύσεις που είχαν αρχίσει εδώ και μήνες οι δύο πρωτεύουσες για την υπογραφή μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών.

Στην ομιλία του, ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Νέο Δελχί φάνηκε αισιόδοξος για την έκβαση των συνομιλιών αυτών, βεβαιώνοντας ότι οι δύο χώρες είναι «αποφασισμένες να το επιτύχουν».

«Οι ΗΠΑ και η Ινδία δεν μοιράζονται μόνον τα ίδια συμφέροντα, αλλά και δεσμούς στο πιο υψηλόβαθμο επίπεδο», υπογράμμισε ο Σέρτζιο Γκορ, σημειώνοντας ότι «οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να μην έχουν την ίδια γνώμη, αλλά καταφέρνουν πάντα στο τέλος να επιλύουν τις διαφορές τους»

Αμερικανικοί κολοσσοί της ψηφιακής τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων η Microsoft, η Google και η Amazon, έχουν ανακοινώσει τις τελευταίες εβδομάδες επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ινδία, κυρίως για την κατασκευή εκεί γιγάντιων κέντρων δεδομένων και την ανάπτυξη εκεί της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ