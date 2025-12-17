Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ o Νίκος Παππάς

Μήνυση κατά ευρωβουλευτή Νίκου Παππά για ξυλοδαρμό σε δημοσιογράφο - Διαγράφεται από ΣΥΡΙΖΑ. Το χρονικό της καταγγελίας.

Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε τον Νίκο Παππά ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος για την «απαράδεκτη συμπεριφορά του», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση καθώς δημοσιογράφος του NEWS 24/7, κατήγγειλε πως δέχτηκε επίθεση από τον πρώην μπασκετμπολίστα ενώ βρισκόταν σε αποστολή στο Στρασβούργο, με αποτέλεσμα μάλιστα να καταθέσει και μήνυση εναντίον του.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του 35χρονου από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη. Το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του έβαλε τρικλοποδιά. Ο δημοσιογράφος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξανά ακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής τον κάλεσε να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στον διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων. Ο ρεπόρτερ απευθύνθηκε στον Νίκο Παππά φωνάζοντας του «τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία Ευρωβουλευτής».

Ο Νίκος Παππάς απάντησε: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;», σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο δημοσιογράφος, ο οποίος υπέβαλε μήνυση και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό που του πήρε κατάθεση. Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πλέον ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.