Στη «σκιά» του πολέμου το Χρηματιστήριο της Αθήνας - Σε νέο χαμηλό για το 2026 ο δείκτης των τραπεζών

Με την τέταρτη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση εντός του 2026 έκλεισε την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στο αρνητικό κλίμα που διαμορφώνει η στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής και η άνοδος των διεθνών τιμών της ενέργειας.

Ενώ μέχρι τώρα οι επενδυτές σε μεγάλο βαθμό κοιτούσαν πέρα από τις βραχυπρόθεσμες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, θεωρώντας ότι καταναλωτές και επιχειρήσεις θα βρουν τρόπους να προσαρμοστούν, οι ζημιές σε υποδομές αυξάνουν τον κίνδυνο οι τιμές να παραμείνουν υψηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επενδυτές και αναλυτές παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν, απ’ όπου όμως δεν υπάρχουν ακόμη εξελίξεις οι οποίες να επιτρέπουν την ενίσχυση της διάθεσης ανάληψης ρίσκου. Υπό αυτές τις συνθήκες, η τιμή του brent «σκαρφάλωσε» σήμερα έως τα 117 δολάρια το βαρέλι, οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν στα 70 ευρώ η μεγαβατώρα, ενώ οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν απώλειες άνω του 2,5% σε Φρανκφούρτη και Λονδίνο και περί του 2% στο Παρίσι.

Ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει ήδη το αποτύπωμά του και στις προβλέψεις της ΕΚΤ, που σήμερα διατήρησε τα επιτόκια του ευρώ αμετάβλητα, αλλά έφερε νωρίτερα την ημερομηνία αποκοπής των στοιχείων για τις προβολές της (στις 11 Μαρτίου), προκειμένου να ενσωματώσει τον αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών ενέργειας στους υπολογισμούς της. Η ΕΚΤ αποδίδει ρητά τις υψηλότερες προβλέψεις για τον πληθωρισμό στις αυξημένες τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ υποβάθμισε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2026 από 1,2% σε 0,9%, επικαλούμενη τον παγκόσμιο αντίκτυπο του πολέμου στις αγορές εμπορευμάτων και στα πραγματικά εισοδήματα.

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς ενδείξεις για το πώς θα αντιδρούσε η ΕΚΤ σε κάθε διαφορετικό σενάριο και, ενώ μια επίμονη υπέρβαση του πληθωρισμού στα δυσμενή σενάρια θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξήσεις επιτοκίων, η επιλογή αυτή θα ήταν πιο δύσκολη σε ένα ακραίο σενάριο όπου η ευρωπαϊκή οικονομία ταυτόχρονα διολισθαίνει σε στασιμότητα.

Στα της Λεωφόρου Αθηνών, όπου αύριο έχουμε και λήξη παραγώγων, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε πτωτικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, πιεζόμενος έως τις 2.071 μονάδες. Οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν πολύ κοντά στα χαμηλά ημέρας, με πτώση 2,47% στις 2.077,15 μονάδες, που αποτελεί και την δεύτερη χαμηλότερη τιμή κλεισίματος του ΓΔ εντός του 2026.

Σε νέο χαμηλό για το 2026 υποχώρησε ο δείκτης των τραπεζών, υποχωρώντας 2,67% στις 2.256,12 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος. Στη σύνθεσή του τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Alpha Bank υποχωρώντας 4,27% στα 3,14 ευρώ. Η Eurobank ακολούθησε με απώλειες 3,70% στα 3,38 ευρώ, ενώ για την Τρ. Πειραιώς η συνεδρίαση έκλεισε στο -2,90% και τα 7,10 ευρώ. Πτωτικά σε ποσοστό 2,59% και 1,39% κινήθηκαν και οι Optima και Τρ. Κύπρου, ενώ με μικρότερες απώλειες 1,26% στα 12,55 ευρώ ολοκλήρωσε η μετοχή της ΕΤΕ.

Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 15 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 108 που υποχώρησαν και 27 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 306,1 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 51,96 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων και ένα πακέτο 3 εκατ. μετοχών της ΕΥΔΑΠ αξίας 29,10 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε το άλμα 4,88% της ΕΥΔΑΠ στα 9,24 ευρώ, ενώ σε θετικό έδαφος με οριακά κέρδη (+0,10%) ακολούθησε μόνο ο τίτλος της Motor Oil στα 39,34 ευρώ.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρέθηκαν οι μετοχές των ElvalHalcor και Metlen με απώλειες 5,41% και 4,95% αντίστοιχα, η Lamda Development έκλεισε με πτώση 3,57%, ενώ άνω του 3% υποχώρησαν και οι μετοχές των ΔΑΑ (-3,34%), Aktor (-3,20%) και Coca-Cola HBC (-3,04%).

Πτωτικά κινήθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι τίτλοι των Τιτάν (-2,65%), Aegean (-2,62%), ΟΤΕ (-1,94%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,76%), Cenergy (-1,65%), Jumbo (-1,28%), ΔΕΗ (-1,22%), Helleniq Energy (-0,79%) και Viohalco (-0,76%).