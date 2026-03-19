Θεοχάρης: Bασικός πυλώνας της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής η οικονομική διπλωματία

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε σήμερα, Πέμπτη 19/3/26, στην Αίγλη Ζαππείου, εκδήλωση με θέμα «Ελληνική Οικονομική Διπλωματία: ευκαιρίες και προκλήσεις για το μέλλον», με αφορμή τη δημοσίευση σχετικού κειμένου πολιτικής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 80 άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων και υπαλλήλων θεσμικών φορέων και σχετικών υπουργείων, του επιχειρηματικού κόσμου, όπως και τοπικών και εμπορικών επιμελητηρίων.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, κ. Χάρης Θεοχάρης. Στην εναρκτήρια ομιλία του, υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της οικονομικής διπλωματίας, ως βασικού πυλώνα της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής. Τόνισε, επιπροσθέτως, την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, καλύτερο συντονισμό και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κείμενο πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ, χαρακτηρίζοντάς το πολύτιμο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη φάση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας, ενώ υπογράμμισε τη βούληση της κυβέρνησης να ενισχύει ενεργά τη θέση της χώρας στο διεθνές γεωοικονομικό περιβάλλον.

Η Δρ Έλενα Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, στην εναρκτήρια ομιλία της, σημείωσε τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει και την προστιθέμενη αξία που παρέχει μία αποτελεσματική οικονομική διπλωματία, εν γένει, στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής μίας χώρας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην άρρηκτη σχέση που υφίσταται μεταξύ της οικονομίας και λοιπών πεδίων πολιτικής, όπως είναι η ασφάλεια, η άμυνα, η κλιματική μετάβαση και η ενέργεια, τονίζοντας ότι η γεωπολιτική και η γεωοικονομία αλληλοσυνδέονται. Επίσης, έδωσε έμφαση στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την Ελλάδα, να συμβάλει στη διαμόρφωση μίας συνεκτικής οικονομικής διπλωματίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως εν όψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

To κύριο μέρος της εκδήλωσης διαρθρώθηκε σε δύο συζητήσεις. Η πρώτη επικεντρώθηκε στην ελληνική διάσταση της οικονομικής διπλωματίας, επιδιώκοντας τη δημιουργία γόνιμου διαλόγου μεταξύ τριών εκπροσώπων από τον κόσμο των επιχειρήσεων, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και το Υπουργείο Εξωτερικών, υπό τον συντονισμό της Καθηγήτριας Μαργαρίτας Κατσίμη, Καθηγήτριας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η κ. Βίκυ Μακρυγιάννη, Διευθύντρια Τομέα Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ, επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η οικονομική διπλωματία στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τη σημασία των διεθνών εμπορικών συμφωνιών και των στοχευμένων δράσεων δικτύωσης για την πρόσβαση σε νέες αγορές. Παράλληλα, σημείωσε την ύπαρξη διαφορετικών αναγκών των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους, καθώς και τη σημασία της χρηματοδότησης και της πρακτικής υποστήριξης για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Καθηγητής Σπύρος Μπλαβούκος, Επικεφαλής του Προγράμματος «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές» του ΕΛΙΑΜΕΠ και Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασε συνοπτικώς, τα βασικά σημεία του κειμένου πολιτικής, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ελληνική διοίκηση για την ανάδειξη της αξίας της οικονομικής διπλωματίας. Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω διαμόρφωσης μίας συνεκτικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την οικονομική διπλωματία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις γεωοικονομικές εξελίξεις, στη βάση ενός θεσμικού συστήματος διαβούλευσης με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους δρώντες.

Κατόπιν, ο κ. Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, υπογράμμισε ότι στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον που θέτει νέες προκλήσεις, η οικονομική διπλωματία καλείται να συμβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, βελτιώνοντας περαιτέρω τις απόλυτα θετικές επιδόσεις των τελευταίων ετών. Σε αυτή την κατεύθυνση, σημείωσε πως «αναπτύσσουμε νέα εργαλεία και εφαρμόζουμε στοχευμένες πολιτικές για τη στήριξη των εξαγωγικών μας επιχειρήσεων και την αύξηση της επενδυσιμότητας της οικονομίας στο πλαίσιο της νέα Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας».

Η δεύτερη συζήτηση είχε ως σκοπό την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από διεθνείς εταίρους και πρωτοπόρους στο πεδίο της οικονομικής διπλωματίας, υπό τον συντονισμό του Καθηγητή Σπύρου Μπλαβούκου.

O κ. Ju-Seong Lim, Πρέσβυς της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, ανέφερε ότι η χώρα του πρωτοπορεί με ένα μοντέλο «αμοιβαίας οικονομικής ασφάλειας». Συνδυάζοντας την επένδυση πόρων στην Αφρική, την ανάπτυξη ταλέντων στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, στο Βιετνάμ και τη στρατηγική βιομηχανική «σύμπραξη» με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ελλάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δημιουργείται μία ανθεκτική παγκόσμια αλυσίδα αξίας.

Από την πλευρά της, η κ. Ciara O'Floinn, πρέσβυς της Ιρλανδίας στην Ελλάδα, επεσήμανε ότι η οικονομική διπλωματία επιτρέπει την προώθηση της Ιρλανδίας ως κορυφαίου προορισμού για επενδύσεις, τουρισμό, εκπαίδευση και εργασία, ενισχύει τη διεθνή εικόνα και τη φήμη της χώρας και υποστηρίζει μία, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη. Η ίδια υπογράμμισε ότι η Ιρλανδία εφαρμόζει την οικονομική διπλωματία μέσω του προγράμματος "Global Ireland", μίας πολυετούς στρατηγικής για την επέκταση της διεθνούς παρουσίας και δραστηριοποίησης της χώρας.