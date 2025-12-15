Μητσοτάκης: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ

Παράθυρο ευκαιρίας για ευρωπαϊκή προοπτική και ανάπτυξη για τη χώρα της, χαρακτήρισε η πρόεδρος της Μολδαβίας τη σχέση με την Ελλάδα αλλά και την ένταξη στην ΕΕ.

«Είναι επαφές που επιβεβαιώνουν τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Μολδαβίας. Να σας συγχαρώ για την επιτυχή διεξαγωγή πρόσφατων κοινοβουλευτικών εκλογών στη χώρα σας. Αποκτά ξεχωριστή σημασία ότι το αποτέλεσμα αυτής της κάλπης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σταθερότητας και δημοκρατικής ωριμότητας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, ο μολδαβικός λαός απέδειξε ότι ούτε εκφοβίζεται, ούτε χειραγωγείται. Εγγυηθήκατε την ενότητα και δώσατε θάρρος και προοπτική. Η Ελλάδα θα είναι δίπλα σας στηρίζοντας την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της χώρας σας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επαναλάβω ότι η ένταξη των κρατών των δυτικών βαλκανίων, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας, αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα. Εξαρτάται πρωτίστως από τις επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας. Η πρόοδος της Μολδαβίας είναι αδιαμφισβήτητη. Είμαι βέβαιος ότι χάρη και στη δική σας αποφασιστικότητα η χώρα σας θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στα ευρωπαΪκά κριτήρια. Τώρα είναι στο χέρι των ευρωπαϊκών θεσμών να αναγνωρίσουν αυτή την πρόοδο. Ως Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας προσφέροντας τεχνογνωσία για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης πως συζήτησαν τις ευκαιρίες της διεύρυνσης και της οικονομικής συνεργασίας με έμφαση στον κάθετο διάδρομο. «Τον περασμένο μήνα υπογράφηκαν στην Αθήνα εξαιρετικά σημαντικές συμφωνίες. Ανοίγουν οι δρόμοι για την εισαγωγή και διανομή αμερικανικου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Εξέλιξη που μετατρέπει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο και αξιόπιστο παροχο ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την περιοχή. Αποτέλεσμα μεθοδικού σχεδιασμού και αξιοποίησης γεωγραφικής θέσης. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε μία εναλλακτική διαδρομή ώστε η Ευρώπη ακόμα πιο γρήγορα να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης μεταξύ άλλων ότι συμφώνησαν να ενδυναμώσουν την οικονομική σύμπλευση των δύο χωρών με τις δυνατότητες να είναι μεγάλες. «Γνωρίζουμε ότι η πρώτη σας προτεραιότητα είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και θα χαρούμε αν μπορούμε στο πλαίσιο αυτό να είμαστε χρήσιμοι στη χώρα σας», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα βλέπει τη χώρα σας ως πραγματικό φίλο. Μοιραζόμαστε ένα αίσθημα κοινής ευθύνης για τη διασφάλιση της Ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράθυρο ευκαιρίας για ευρωπαϊκή προοπτική και ανάπτυξη για τη χώρα της, χαρακτήρισε η Πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου (Maia Sandu) τη σχέση με την Ελλάδα αλλά και την ένταξη στην ΕΕ, σε δηλώσεις της μετά τη συνάντησή με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Μολδαβή πρόεδρος η χώρα της οποίας είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ από το 2022, χαρακτήρισε επίσης ορόσημο την επίσκεψη της, και επιβεβαίωση ότι η συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών δεν είναι μόνο ισχυρή, αλλά και σταθερά εντυπωσιακή. Έκανε λόγο για ισχυρούς πολιτισμικούς και πνευματικούς δεσμούς που συνδέουν τους δυο λαούς, ενώ συνεχάρη θερμά την Ελλάδα «για την εντυπωσιακή μεταμόρφωσή της την τελευταία δεκαετία».

Έκανε λόγο για μεγάλη ελληνική επιτυχία στην οικονομία που όπως είπε «είναι ένα εθνικό επίτευγμα και πηγή έμπνευσης για τη Μολδαβία και για ολόκληρη την Ευρώπη» και σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι με αποφασιστικότητα, μεταρρυθμίσεις και ενότητα, μια χώρα μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να βγει πιο δυνατή, πιο ανθεκτική και πιο σίγουρη για το μέλλον της». Χαρακτήρισε την ανάληψη της προεδρίας του Γιούρογκρουπ ως αντανάκλαση της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η Ελλάδα αλλά και του -όπως είπε- ηγετικού ρόλου που διαδραματίζει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι εξαιρετικές πολιτικές μας σχέσεις θα μεταφραστούν σε βαθύτερες συζητήσεις για οικονομική συνεργασία» και έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη πρόσβασης σε χρηματοδοτικά πακέτα που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για επενδύσεις σε μια αγορά με αυξανόμενες απαιτήσεις, και υποδομές που εκσυγχρονίζονται συνεχώς και συνδεσιμότητα που επεκτείνεται σε όλη την περιοχή.

Τόνισε ότι η χώρα της χρειάζεται στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας, ενώ εξήρε το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νότια Ευρώπη.

Εξέφρασε την υποστήριξή της στην Ουκρανία και είπε ότι πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια σε μια εποχή που η ανθεκτικότητα στους περιορισμούς της συνδεσιμότητας είναι εξίσου σημαντική.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι σε ολόκληρη την ήπειρο κρίσιμες υποδομές αποτελούν στόχο για σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεις, και όπως είπε «γι' αυτό η υποστήριξη της Ουκρανίας και η ενίσχυση της συλλογικής μας ανθεκτικότητας παραμένουν απαραίτητες για την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Η πρόεδρος της Μολδαβίας χαρακτήρισε την ένταξη της χώρας της στην ΕΕ ως «το πιο σημαντικό εθνικό μας έργο από την ανεξαρτησία και μια στρατηγική αναγκαιότητα και στρατηγική επιβίωσης σε μια εποχή που ένας επιτιθέμενος συνεχίζει να ελέγχει την ασφάλεια».

«Πρόκειται για την ένταξη σε ένα σύστημα κοινών αξιών κανόνων και αλληλεγγύης» είπε.