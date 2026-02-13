Σκληραίνει το πλαίσιο κατά του παράνομου τζόγου: Φυλακή έως 10 έτη και βαριά πρόστιμα

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο παράνομος στοιχηματισμός στην Ελλάδα αγγίζει ετήσιο τζίρο περίπου 1,7 δισ. ευρώ, ενώ οι απώλειες για τα δημόσια έσοδα ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.

Με αυστηρά πρόστιμα, πολυετή λουκέτα και ποινές φυλάκισης που φτάνουν έως και τα 10 χρόνια, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαντήσει στο εκρηκτικό φαινόμενο των παράνομων τυχερών παιχνιδιών, το οποίο έχει εξελιχθεί σε σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο παράνομος στοιχηματισμός στην Ελλάδα αγγίζει ετήσιο τζίρο περίπου 1,7 δισ. ευρώ, ενώ οι απώλειες για τα δημόσια έσοδα ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δυσανάλογα αυξημένη συμμετοχή νεαρών ηλικιών, κυρίως στην ομάδα 17–24 ετών, με τον συνολικό αριθμό των παικτών να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τους 900.000.

Μπροστά σε αυτή την εικόνα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), προετοιμάζει νέο νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να είναι από τα πρώτα που θα κατατεθούν στη Βουλή εντός του 2026.

Βαριές ποινές και παρατεταμένα λουκέτα

Στην αιχμή του νέου πλαισίου βρίσκονται οι αυστηρότερες κυρώσεις για τους διοργανωτές, αλλά και για τους χώρους όπου διεξάγονται παράνομα τυχερά παιχνίδια – τόσο επίγεια όσο και διαδικτυακά.

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

- άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα καταστημάτων όπου εντοπίζεται παράνομη δραστηριότητα,

- αφαίρεση άδειας λειτουργίας, όπου αυτή υφίσταται,

- αυστηρότερες συνέπειες σε περίπτωση επαναλειτουργίας καταστήματος μετά από σφράγιση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις υποτροπής, με τις ποινές να κλιμακώνονται δραστικά, ώστε να αποτραπεί η πρακτική «ανοίγω – κλείνω – ξανανοίγω» που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.

Φυλάκιση έως 10 έτη για τους διοργανωτές

Για όσους διοργανώνουν ή εκμεταλλεύονται παράνομα τυχερά παιχνίδια, οι ποινές γίνονται πλέον εξαιρετικά αυστηρές:

1. φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή για διεξαγωγή παιγνίων χωρίς άδεια,

2. κάθειρξη έως 10 ετών και πρόστιμα από 50.000 έως 100.000 ευρώ όταν πρόκειται για τυχερά παιχνίδια,

3. κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματικές ποινές έως 200.000 ευρώ σε βαριές περιπτώσεις, όπως επαγγελματική δράση, συμμετοχή ανηλίκων ή επαναλειτουργία χώρου που έχει ήδη σφραγιστεί.

Στο στόχαστρο μπαίνουν και όσοι παρεμποδίζουν ή ματαιώνουν ελέγχους, με στόχο να δοθούν στις αρμόδιες αρχές περισσότερα εργαλεία για άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση.

Έλεγχοι και στα internet café

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί το αυστηρότερο πλαίσιο για τα internet café, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ως «βιτρίνα» για παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών. Το νέο καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας επιχειρεί να κλείσει αυτά τα «παράθυρα» παραβατικότητας.

Κυρώσεις και για τους παίκτες

Ποινές προβλέπονται και για τους ίδιους τους παίκτες, ιδίως σε περιπτώσεις υποτροπής ή συστηματικής συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παιχνίδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πλαίσιο προβλέπει ποινές φυλάκισης έως 2 έτη και χρηματικά πρόστιμα, με αυστηρότερη αντιμετώπιση σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης.

Το μήνυμα είναι σαφές: το νέο πλαίσιο δεν στοχεύει μόνο στους «μεγάλους παίκτες» της παρανομίας, αλλά σε ολόκληρη την αλυσίδα.

Τι ισχύει σήμερα

Μέχρι σήμερα, η ΕΕΕΠ έχει αποκλείσει περισσότερους από 11.000 παράνομους διαδικτυακούς ιστότοπους μέσω της επίσημης blacklist, ενώ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος και τις δικαστικές αρχές για τον εντοπισμό και την καταστολή παράνομων επίγειων καταστημάτων.

Ωστόσο, η έκταση του φαινομένου και η διείσδυσή του σε νεότερες ηλικίες καθιστούν σαφές ότι απαιτείται ένα πιο σκληρό και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο.