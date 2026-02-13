Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε Ιόνια Νησιά και Πρέβεζα

Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο δημιουργούν οι έντονες βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα και την Πρέβεζα.

Ειδικότερα, έχει υποστεί καθιζήσεις σε πολλά σημεία το οδικό δίκτυο στη Β.Δ. Κέρκυρα, κοντά στα χωριά Πάγοι και Αρκάδες, ενώ ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται στην περιοχή Παραμόνα στα δυτικά του νησιού.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων Γιώργος Μάμαλος, μετά από συνεννόηση με την Τροχαία Κέρκυρας, ανακοίνωσε, ότι κατά την διάρκεια της βροχόπτωσης θα κλείνει ο δρόμος προς την Παλαιοκαστρίτσα, καθώς παρατηρούνται συνεχώς κατολισθητικά φαινόμενα.

Από την έντονη βροχόπτωση για ακόμα μία φορά χθες το βράδυ, πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας.

Στον παραλιακό δρόμο της Λευκάδας τα νερά πλησίασαν τα 30 εκατοστά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Ακόμη, στην ήδη επιβαρυμένη από κατολισθήσεις περιοχή του Μύτικα της Πρέβεζας σημειώνονται πλημμύρες σε θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες.

Ζάκυνθος: Κατολισθήσεις σε Αγία Τριάδα και Μπόχαλη

Επίσης, κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όταν τμήμα πλαγιάς υποχώρησε και μεγάλος όγκος χωμάτων κατέληξε σε αυλή κατοικίας.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το συγκεκριμένο σπίτι και η γειτονική πολυκατοικία μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Από την πτώση των χωμάτων σημειώθηκαν ζημιές και καταπλακώθηκαν οικόσιτα ζώα.

Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν νέες κατολισθήσεις στη περιοχή της Μπόχαλης και πάνω από το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, όπου υποχώρησε το χώμα και κατέληξε στις κερκίδες του θεάτρου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν σε αυτοψίες για τη διερεύνηση των αιτίων και την αξιολόγηση του κινδύνου.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ