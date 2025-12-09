Μερτς για νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ: Κατανοητή αλλά και απαράδεκτη

Έχει απευθύνει πρόσκληση προς τον Αμερικανό πρόεδρο να επισκεφθεί την Γερμανία, αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα των προγόνων του.

Ως εν μέρει κατανοητή και εν μέρει απαράδεκτη, αλλά σε κάθε περίπτωση αναμενόμενη και χωρίς εκπλήξεις, περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ και επανέλαβε ότι οι Ευρωπαίοι «πρέπει να απεξαρτηθούμε ακόμη περισσότερο από τις ΗΠΑ» στα θέματα ασφάλειας. Από τον τόπο καταγωγής του Ντόναλντ Τραμπ, την Ρηνανία-Παλατινάτο, ο καγκελάριος δήλωσε ακόμη ότι έχει απευθύνει πρόσκληση προς τον Αμερικανό πρόεδρο να επισκεφθεί την Γερμανία, αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα των προγόνων του.

Το έγγραφο (της στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ) αντιστοιχεί περίπου σε όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ.Ντ. Βανς τον περασμένο Φεβρουάριο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, δήλωσε ο κ. Μερτς, αναφερόμενος στις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει τότε ο κ. Βανς εναντίον της Ευρώπης για περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης και αποκλεισμό κομμάτων όπως η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD). «Κάποια σημεία είναι κατανοητά, κάποια αναμενόμενα και κάποια απαράδεκτα από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία. Δεν βλέπω λόγο οι Αμερικανοί να θέλουν να σώσουν τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Εάν έπρεπε να σωθεί, θα μπορούσαμε εμείς να την υπερασπιστούμε μόνοι μας», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.

Σχετικά με την συνεργασία στην πολιτική για την ασφάλεια, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «δικαιωμένος» στην πεποίθησή του ότι «εμείς στην Ευρώπη και επομένως και στην Γερμανία, πρέπει να απεξαρτηθούμε ακόμη περισσότερο από τις ΗΠΑ στα θέματα ασφάλειας». Στις συνομιλίες του με Αμερικανούς, πρόσθεσε, λέει πάντα ότι το «Πρώτα η Αμερική» είναι καλό, αλλά το «Μόνη της η Αμερική» δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ. «Τους λέω πάντα ότι η Αμερική χρειάζεται επίσης εταίρους στον κόσμο και ένας από αυτούς τους εταίρους μπορεί να είναι η Ευρώπη» τόνισε ο καγκελάριος και πρόσθεσε: «Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα με την Ευρώπη, τότε τουλάχιστον κάντε συνεργάτη σας την Γερμανία».

Ο κ. Μερτς σημείωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ εν πολλοίς αδιαφορούν για την τύχη της Ευρώπης, έχουν ωστόσο έναν κοινό στόχο, «τη διατήρηση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της ειρήνης στην ήπειρό μας» και εξέφρασε την ελπίδα οι Αμερικανοί «να μας ακολουθήσουν σε αυτό το μονοπάτι, να το θεωρήσουν και αυτοί σωστό και απαραίτητο προς το δικό τους συμφέρον». Αν αυτό δεν συμβεί, συνέχισε, «θα πρέπει τουλάχιστον να είμαστε προετοιμασμένοι ψυχικά και μια μέρα επίσης προετοιμασμένοι και στην πράξη για κάτι τέτοιο».

Ερωτώμενος σχετικά, ο καγκελάριος Μερτς δήλωσε ακόμη ότι μια επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ρηνανία-Παλατινάτο, από όπου καταγόταν ο προπάππους του, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη το 2026. «Η πρόσκληση για επίσκεψη στο Βερολίνο είναι φυσικά στο τραπέζι και μου έχει πει ότι θέλει να το κάνει του χρόνου. Τότε θα δούμε αν μπορούμε να επισκεφθούμε μαζί την πατρίδα του», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ