Η Uber επενδύει 1,25 δισ. δολάρια στην Rivian για ρομποταξί

Η συμφωνία περιλαμβάνει τις προσδοκίες η Uber ή οι συνεργάτες της να αγοράσουν 10.000 αυτόνομα οχήματα από το μοντέλο R2 της Rivian.

Επενδύσεις που αγγίζουν και τα 1,25 δισ. δολάρια σκοπεύει να πραγματοποιήσει η Uber στην κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Rivian για την ανάπτυξη έως και 50.000 ρομποτικών ταξί, σε αρκετές χώρες έως το 2031.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τις προσδοκίες η Uber ή οι συνεργάτες της να αγοράσουν 10.000 αυτόνομα οχήματα από το μοντέλο R2 της Rivian, με την επιλογή να αγοράσουν επιπλέον 40.000 επιπλέον στο ξεκίνημα του 2030, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες.

Οι εταιρείες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αγορά των αυτόνομων οχημάτων και ταξί, μία αγορά που σύμφωνα οι επενδυτές προβλέπουν ότι θα φτάσει σε αξία τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Uber θα επενδύσει αρχικά 300 εκατ. δολάρια στη Rivian η οποία ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις πωλήσεις του R2 φέτος την άνοιξη. Η συμφωνία προβλέπει ότι τα ρομποταξί να ει΄ναι διαθέσιμα

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι τα ρομποταξί R2 αναμένεται να διατίθενται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας μεταφοράς και παράδοσης της Uber σε 25 πόλεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη. Οι πρώτες πόλεις που έχουν προγραμματιστεί είναι το Σαν Φρανσίσκο και το Μαϊάμι το 2028.

Μετά την ανακοίνωση η μετοχή της Uber σημειώνει πτώση 1,41% στις συναλλαγές της Wall Street, ενώ της Rivian ενισχύεται 2,58%.