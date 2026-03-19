Ελλάδα

Φλωρίδης για οπαδική βία: «Θα αντιμετωπιστεί και στη Θεσσαλονίκη»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Γ. Φλωρίδης τόνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία και προσωπικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ασχολείται με την οπαδική βία.

Στην αντιμετώπιση της οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη, στη σκιά του πρόσφατου αιματηρού επεισοδίου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για άμεσα αποτελέσματα από τις ενέργειες της Πολιτείας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, στο περιθώριο εκδήλωσης για την Ψηφιακή Δικαιοσύνη που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία και προσωπικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ασχολείται με την οπαδική βία.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι έχουν ήδη καταγραφεί ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα εντός και περιμετρικά των γηπέδων, ωστόσο επισήμανε ότι υπάρχουν φαινόμενα που εκδηλώνονται εκτός αθλητικών χώρων με τραγικές συνέπειες. «Υπάρχουν περιστατικά που εξελίσσονται μακριά από τα γήπεδα και έχουν τόσο τραγικά αποτελέσματα» ανέφερε.

Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι το φαινόμενο αυτό θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και στη Θεσσαλονίκη. «Νομίζω θα αντιμετωπιστεί και στη Θεσσαλονίκη το φαινόμενο αυτό. Πιστεύω σε λίγο θα εξαρθρωθεί το σύμπαν εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Γιώργος Φλωρίδης
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Οπαδική βία
Θεσσαλονίκη
