Γερμανία: Ένταση μεταξύ του καγκελάριου Μερτς και του Συνδέσμου Εργοδοτών

Τεταμένη αποδείχθηκε η σχέση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τους Γερμανούς εργοδότες, οι οποίοι του ξεκαθάρισαν ότι αντί ενός «καγκελάριου Εξωτερικών», θα προτιμούσαν έναν «καγκελάριο Ανάπτυξης». Δυσαρέσκεια υπάρχει και για τον Σύνδεσμο Οικογενειακών Επιχειρήσεων, ο οποίος απομακρύνεται από το «τείχος πυρός» και τον αποκλεισμό στελεχών της ακροδεξιάς.

«Σας χρειαζόμαστε ως καγκελάριο Ανάπτυξης», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργοδοτών Ράινερ Ντούλγκερ κατά την χθεσινή Ημέρα των Εργοδοτών, παρόντος του Φρίντριχ Μερτς, ενώ εξέφρασε και την κατανόησή του για την αντίσταση της Νεολαίας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), Junge Union (JU), στην κυβερνητική εισήγηση για το συνταξιοδοτικό, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε «άδικη» και «υπερβολικά ακριβή». Επιπλέον, τόνισε, ο καγκελάριος θα πρέπει να μην ασχολείται μόνο με την εξωτερική πολιτική, αλλά και με τις μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό. Απαντώντας, ο κ. Μερτς δήλωσε εκνευρισμένος ότι η ταμπέλα του «καγκελάριου Εξωτερικών που γυρίζει από δω κι από κει και του αρέσει να ταξιδεύει» τον ενοχλεί. «Υπερασπίζομαι τη χώρα σε οτιδήποτε λέγεται ή γίνεται και είναι αντίθετο προς την πολιτική τάξη», αντέτεινε.

Ο καγκελάριος υποστήριξε επίσης το νομοσχέδιό του για το συνταξιοδοτικό, ενώ σε αυστηρό τόνο δήλωσε ότι «αυτή η διαμάχη για τις συντάξεις δεν είναι τίποτα για αυτόν σε σχέση με αυτό που πραγματικά διακυβεύεται: ο πόλεμος στην Ευρώπη, οι ΗΠΑ, οι οποίες δεν είναι πλέον αξιόπιστες, η Κίνα που γίνεται όλο και πιο επιθετική, η εξωτερική απειλή και γενικά ένας κόσμος γεμάτος προκλήσεις». Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από το δίχτυ ασφαλείας του 48%, δηλαδή του επιπέδου των συντάξεων που συζητείται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, πρόσθεσε. « Δεν θέλω να φύγω από το αξίωμά μου μια μέρα με την κατηγορία ότι έθεσα λάθος προτεραιότητες (…) Αν ξεχάσουμε τι διακυβεύεται, τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα μας επιπλήξουν πικρά και δεν θα θυμούνται το δίχτυ ασφαλείας του 48%. Θα μας ρωτήσουν αν δώσαμε τις σωστές απαντήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, δυσμενές είναι το κλίμα και με τον Σύνδεσμο Οικογενειακών Επιχειρήσεων, η οποία ανακοίνωσε ότι δεν θέλει πλέον να απορρίπτει τα στελέχη της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) ως συνομιλητές, όπως έκανε μέχρι τώρα. «Ευθυγραμμιζόμενος με την AfD, ο επιχειρηματικός σύνδεσμος χτυπά τις ίδιες τις ρίζες του επιχειρηματικού μας μοντέλου», δήλωσε στο Focus ο επικεφαλής της κοινωνικής πτέρυγας του CDU Ντένις Ράντκε, επισημαίνοντας ότι η AfD «αντιπροσωπεύει τον απομονωτισμό και μια αντιευρωπαϊκή ατζέντα και αυτό είναι δηλητήριο για την οικονομία μας, η οποία είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές, αλλά και για κάθε μεσαία επιχείρηση που βασίζεται σε ειδικευμένους εργαζόμενους».

Αποστάσεις έλαβε και η Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), επαναλαμβάνοντας ότι δεν επιθυμεί διάλογο με την ΑfD, η οποία «με τις λαϊκιστικές θέσεις της προσπαθεί να υπονομεύσει τις σταθερές συνθήκες πλαισίου».

Αντιδρώντας στην απόφαση του Συνδέσμου Οικογενειακών Επιχειρήσεων, η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι αρνείται στο εξής να της παραχωρεί αίθουσές της για εκδηλώσεις. Οι επικεφαλής του Συνδέσμου είχαν προσκαλέσει εκπροσώπους της AfD στην κοινοβουλευτική τους βραδιά σε ένα υποκατάστημα της DB «χωρίς η τράπεζα να γνωρίζει τη λίστα των καλεσμένων και χωρίς να έχει επιρροή σε αυτήν». Η αρχηγός του AfD Αλίς Βάιντελ επέκρινε την κίνηση της DB. «Με αυτή την αντίδραση, η Deutsche Bank δεν δίνει στον εαυτό της καλή βαθμολογία. Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ενεργεί ως πολιτικός παράγοντας θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του και θα ήταν λυπηρό αν η ελευθερία της έκφρασης και ο μη λογοκριμένος δημοκρατικός ανταγωνισμός δεν μπορούσαν να γίνουν ανεκτά στις διευθυντικές σουίτες της Deutsche Bank», δήλωσε η κυρία Βάιντελ στην ειδησεογραφική πύλη The Pioneer.

