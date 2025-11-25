Τσίπρας: Ο Βαρουφάκης ήταν ακατάλληλος για υπουργός Οικονομικών στην κρίση χρέους

Περιγράφει ότι τον επέλεξε ως υπουργό λόγω της διεθνούς του φήμης και των «εξαιρετικά ελκυστικών» του δυνατοτήτων ως ρήτορα.

Με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα και ειδικότερα με τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού στον Γιάνη Βαρουφάκη που υπηρέτησε ως υπουργός οικονομικών επί της κυβέρνησής του, καταπιάνεται δημοσίευμα του Guardian.

Όπως σημειώνει το μέσο, «ο κάποτε ριζοσπαστικός ηγέτης της Αριστεράς, χωρίς να χαρίζει τίποτα, προσπαθεί, 10 χρόνια μετά, να αποκαταστήσει την αλήθεια».

«Ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο φλογερός οικονομολόγος που έγινε διάσημος στο αποκορύφωμα της κρίσης χρέους της Ελλάδας, δεν ήταν μόνο εγωιστής, αλλά τελικά ενδιαφερόταν περισσότερο να δοκιμάσει τις θεωρίες του πάνω στην χώρα παρά να κερδίσει τη μάχη για να την κρατήσει στη ζωή», γράφει ο Αλέξης Τσίπρας σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Προσθέτει ότι «στην πραγματικότητα, ήταν περισσότερο διασημότητα παρά οικονομολόγος», περιγράφοντας ότι τον επέλεξε ως υπουργό λόγω της διεθνούς του φήμης και των «εξαιρετικά ελκυστικών» του δυνατοτήτων ως ρήτορα.

«Ήθελα να στείλω το μήνυμα της σκληρής διαπραγμάτευσης αλλά υποτίμησα τον ανθρώπινο παράγοντα. Πολύ γρήγορα, ο Βαρουφάκης μετατράπηκε από πλεονέκτημα σε αρνητικό πρωταγωνιστή. Όχι μόνο οι πιθανοί σύμμαχοί μας δεν τον ανέχονταν, αλλά ούτε και οι ίδιοι οι συνάδελφοί του», σημειώνει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τσίπρας που φαίνεται αποφασισμένος να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή δύο χρόνια μετά την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, διευκρινίζει στο βιβλίο του πως ο Βαρουφάκης είχε προσωπική ατζέντα που περιλάμβανε την προώθηση των βιβλίων του.

«Οι διαπραγματεύσεις για την αποφυγή της χρεοκοπίας δεν ήταν απλώς ένας τρόπος για να επιτευχθεί μια καλύτερη συμφωνία για τη χώρα. Ήταν ένα πείραμα, μια ιστορική ευκαιρία για να αποδείξει την αλήθεια των οικονομικών του θεωριών», γράφει στην «Ιθάκη».

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει, ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που έφεραν τους δύο άνδρες αντιμέτωπους με τον αείμνηστο τσάρο οικονομίας της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, και άλλους σκληροπυρηνικούς της δημοσιονομικής πολιτικής, η Ελλάδα βρέθηκε επικίνδυνα κοντά στην έξοδο από την ευρωζώνη.

Σε αυτό που θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες «δολοφονίες χαρακτήρα» της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ο πρώην πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι ο συγκρουσιακός χαρακτήρας του Βαρουφάκη τον άφησε όλο και πιο απομονωμένο μεταξύ των ομολόγων του, έθεσε την Ελλάδα σε κίνδυνο και βοήθησε τους σκληροπυρηνικούς, με επικεφαλής τον Σόιμπλε, που πίεζαν σαφώς για το Grexit.

Βαρουφάκης: Ο Τσίπρας θέλει να παρουσιάσει την ενοχή του ως αφέλεια

Με αφορμή το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», το οποίο όπως σημείωσε ότι δεν το έχει διαβάσει, ο Γιάνης Βαρουφάκης δήλωσε στην ΕΡΤ ότι έχει εντοπίσει μια προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να παρουσιάσει την ενοχή του ως αφέλεια, προσπαθώντας να δικαιολογήσει αποφάσεις που, όπως είπε, οδήγησαν στην υπογραφή μνημονίων και σε μια συνθηκολόγηση απέναντι στους θεσμούς.

Σε σχέση με το Eurogroup και το δημοψήφισμα, υπογράμμισε ότι οι ελληνικές διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε έναν εκβιασμό των θεσμών, με στόχο όχι μόνο τη συμφωνία αλλά και τον εξευτελισμό του Αλέξη Τσίπρα.

Ανέφερε ότι, παρά τις παραχωρήσεις που έγιναν από την ελληνική πλευρά, οι ηγέτες των θεσμών ήθελαν να υπογράψει μνημόνιο, με αποτέλεσμα το δημοψήφισμα να γίνει με κύριο στόχο τη νομιμοποίηση της συνθηκολόγησης. «Ο κ. Τσίπρας προσχώρησε στο μπλοκ των Τροϊκανών κάνοντας το «όχι» «ναι»» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν ήταν καλή κυβέρνηση η πρώτη περίοδος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «υπήρχαν βέβαια και οι Καμμένοι μέσα -μην το ξεχνάμε αυτό -, αλλά είχαμε εξαιρετικούς ανθρώπους μέσα στο υπουργικό συμβούλιο».

Ο Βαρουφάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνησή τους του πρώτου εξαμήνου του 2015 ανέλαβε την ευθύνη σε μια χώρα βαθιά πτωχευμένη, όπου τα ταμεία είχαν περιορισμένα διαθέσιμα για μισθούς, συντάξεις και βασικές λειτουργίες του κράτους. Στόχος τους ήταν να αποφευχθεί η λήψη νέου δανείου που θα συνέχιζε τον φαύλο κύκλο χρέους και να επιδιωχθεί το κούρεμα του χρέους.