Η Alpha Bank Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Μία στρατηγική συνεργασία που ανανεώνει τη διαχρονική σχέση της Τράπεζας με το Ολυμπιακό Κίνημα και τον ελληνικό αθλητισμό

Η Alpha Bank, τιμώντας μία ιστορία άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ελληνικό Αθλητισμό και το Ολυμπιακό Ιδεώδες, υπέγραψε νέα στρατηγική συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Χρυσού Χορηγού για την Ολυμπιακή Τετραετία που οδηγεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Los Angeles 2028».

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνάντησης του CEO της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο. Στην συνάντηση συμμετείχε, μεταξύ άλλων, ο Σύμβουλος του CEO, Σπύρος Φιλάρετος, με μακρά και διακεκριμένη παρουσία στο Ολυμπιακό Κίνημα.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Alpha Bank στηρίζει την προετοιμασία και το έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενισχύοντας τους Έλληνες αθλητές, τις ομάδες και τις αποστολές που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, ενώ παράλληλα υλοποιεί στοχευμένες πρωτοβουλίες αναβάθμισης αθλητικών υποδομών, προώθησης του πολιτισμού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εθελοντισμού, ενίσχυσης του ερασιτεχνικού αθλητισμού καθώς και ενίσχυσης της παιδείας με παράλληλη στήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Από την «Αθήνα 2004» στο σήμερα

Η σχέση της Alpha Bank με τον Ολυμπισμό έχει βαθιές ρίζες. Ως η «Τράπεζα των Ολυμπιακών Αγώνων», η Alpha Bank υπήρξε η επίσημη Τράπεζα των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική προσπάθεια να φιλοξενήσει η Ελλάδα μία διοργάνωση που σημάδεψε θετικά τη σύγχρονη ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Ως Μέγας Εθνικός Χορηγός, υλοποίησε ένα ευρύ πρόγραμμα πρωτοβουλιών που ανέδειξαν την ελληνική ιστορία και πολιτισμό, υποστήριξαν ενεργά τους αθλητές και ενίσχυσαν τον θεσμό του εθελοντισμού.

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, η Τράπεζα ενδυναμώνει τη σχέση της με έναν ρόλο εμβληματικής σημασίας που αποτελεί κομμάτι και της δικής της ταυτότητας, αναλαμβάνοντας εκ νέου να συμβάλει στην απρόσκοπτη πορεία των Ελλήνων αθλητών προς τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης Ολυμπιακής Τετραετίας, έως και το Los Angeles 2028.

Δήλωση του CEO της Alpha Bank, κ. Βασίλη Ψάλτη: «Ο Ολυμπισμός είναι για όλους εμάς στην Alpha Bank πηγή έμπνευσης· ένα σύνολο αξιών που φωτίζει

τον τρόπο λειτουργίας μας: αριστεία, συνέπεια, ευγενής άμιλλα, συλλογική προσπάθεια. Είναι η καθημερινή υπενθύμιση ότι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα γεννιούνται όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας και στοχεύουμε ψηλά.

Η στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών μας είναι τιμή, αλλά πάνω από όλα είναι μία υπόσχεση: να είμαστε δίπλα τους σε κάθε βήμα, ώστε να φτάσουν όσο μακριά το όνειρό τους τούς επιτρέπει. Να τους προσφέρουμε τα εφόδια και την πίστη ότι η Ελλάδα μπορεί – και αξίζει – να πρωταγωνιστεί. Μέρος αυτής της δέσμευσης είναι και η συμβολή μας στην αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, που δημιουργήθηκαν με τη στήριξη όλων των Ελλήνων και αποτελούν πολύτιμη δημόσια περιουσία. Είναι ευθύνη όλων μας να διασφαλίσουμε ότι οι χώροι αυτοί θα συνεχίσουν να υπηρετούν τον αθλητισμό, τη νέα γενιά και τις τοπικές κοινωνίες.

Στην Alpha Bank εργαζόμαστε καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο στηρίζοντας την πρόοδο στη ζωή, την επιχειρηματικότητα, αλλά και κάθε συλλογική προσπάθεια που φέρνει τη χώρα μπροστά. Η σημερινή συνεργασία αποτυπώνει έμπρακτα αυτή τη δέσμευση: την πίστη μας στις δυνατότητες της Ελλάδας, στη

δύναμη του ταλέντου και στο πνεύμα που μας ενώνει».

Δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ισίδωρου Κούβελου: «Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Βασίλη Ψάλτη για τη στρατηγική συνεργασία που επισημοποιούμε σήμερα και με την οποία στηρίζεται ουσιαστικά ο ελληνικός αθλητισμός. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός ότι η Alpha Bank, που είναι συνδεδεμένη διαχρονικά με τον Ολυμπισμό και αθλητισμό, στηρίζει την προσπάθεια της ελληνικής Ολυμπιακής ομάδας μέχρι το 2028 και θα είναι στο πλευρό της ΕΟΕ στην προετοιμασία των αθλητών και των αθλητριών για να φτάσουν στο Λος Άντζελες και να έχουν επιτυχίες. Παράλληλα, έχει πολύ μεγάλη σημασία που η Alpha Bank συμμετέχει στο πρόγραμμα “Yιοθετήστε μία Εγκατάσταση”, επιβεβαιώνοντας ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση και ανάδειξη των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών. Θέλουμε αυτή η σχέση εμπιστοσύνης και υποστήριξης να μην διαρκέσει μόνο έως το 2028, αλλά να συνεχιστεί για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Το εύρος των δράσεων της Alpha Bank – Από τη στήριξη αθλητών έως την ενίσχυση αθλητικών υποδομών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Alpha Bank θα υλοποιήσει ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων που καλύπτει:

Στήριξη αθλητών

Ενίσχυση ήδη καταξιωμένων αθλητών αλλά και υποστήριξη νεότερων, ανερχόμενων ταλέντων, μέσω της διαμόρφωσης των αναγκαίων προϋποθέσεων

για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους, σε όλη τη διάρκεια της Ολυμπιακής Τετραετίας.

Ενίσχυση και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών

Η Alpha Bank θα συμβάλει στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό επιλεγμένων Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών χώρων προπόνησης για τους αθλητές, τη διευκόλυνση της πρόσβασης της νέας γενιάς σε ποιοτικές αθλητικές υποδομές και την προστασία δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο σταδιακής απαξίωσης, λόγω περιορισμένων πόρων.

Πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις

Η Τράπεζα θα αναδείξει τον πλούτο και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των πολιτιστικών της συλλογών – από τη Νομισματική Συλλογή έως τη Συλλογή Έργων Τέχνης – προβάλλοντας την ελληνική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά στο πλαίσιο του Ολυμπισμού. Παράλληλα, θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα που προωθούν τις Ολυμπιακές Αξίες σε σχολεία και τοπικές κοινότητες, καθώς και δράσεις εθελοντισμού με τη συμμετοχή εργαζομένων και πολιτών, προς ενίσχυση της κοινωνίας και του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, εκ μέρους της ΕΟΕ ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μάρκετινγκ Πέτρος Συναδινός και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ιάκωβος Φιλιππούσης και από πλευράς Alpha Bank η Marketing & Public Relations Director, Εύη Κλαουδάτου και

ο Communications & Corporate Affairs Director, Γιώργος Τερζής.