Βρεττού - Ταμβακάκης: Η στρατηγική της ταχύτητας και η εμπειρία στον τραπεζικό τομέα

Η συζήτηση του Απόστολου Ταμβακάκη και της Ελένης Βρεττού στο Fortune Greece CEO Initiative Forum 2025 ανέδειξε δύο παράλληλες πορείες ηγεσίας. Eκείνη που στηρίζεται στην πολυετή εμπειρία και εκείνη που χτίζεται μέσα από τον μετασχηματισμό οργανισμών σε δύσκολες συνθήκες. Με σημείο αναφοράς τη μεταξύ τους σχέση μέντορα-στελέχους, η συζήτηση εξελίχθηκε σε μια αποτύπωση του τι σημαίνει αποτελεσματική διοίκηση σε ένα σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον.

Ο Απόστολος Ταμβακάκης, πρόεδρος και Managing Partner της EOS Capital Partners, αναφέρθηκε στη στιγμή που η Ελένη Βρεττού ανέλαβε ρόλο-κλειδί ως διευθύνουσα σύμβουλος στην Attica Bank (σήμερα Credia Bank), σε μια περίοδο όπου ο οργανισμός έπρεπε να αναδιοργανωθεί άμεσα. Οι συνθήκες ήταν απαιτητικές, ωστόσο, όπως είπε, η κα Βρεττού κατάφερε μέσα σε 2 χρόνια να υλοποιήσει την στρατηγική που οδήγησε στην επιτυχία. Ακολουθώντας, όπως είπε αργότερα και η ίδια, συμβουλές που της είχε δώσει ως μέντορας ο Απόστολος Ταμβακάκης, επιβεβαιώνοντας τη διοικητική της ικανότητα και την πειθαρχία της απέναντι στους στόχους.

Αναλύοντας τη δική της εμπειρία, η CEO της Credia Bank περιέγραψε τα στοιχεία που οδήγησαν στο μετασχηματισμό της Attica Bank και που σήμερα εφαρμόζει στο νέο της ρόλο. Πρώτο και καθοριστικό βήμα ήταν η συγκρότηση μιας νέας ομάδας τον Σεπτέμβριο του 2023. Στελέχη με σημαντική εμπειρία άφησαν σταθερές θέσεις αλλού, παίρνοντας μεγάλο προσωπικό ρίσκο για να συμμετάσχουν σε ένα σχέδιο ουσιαστικής αναγέννησης. Στη συνέχεια, όπως τόνισε, η αλλαγή κουλτούρας αποτέλεσε σημείο-κλειδί. Η τράπεζα έπρεπε να υιοθετήσει ταχύτητα, καθαρές διαδικασίες, διαφάνεια και εξωστρέφεια. Το κομμάτι της εξυπηρέτησης εξελίχθηκε στο βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, επιτρέποντας στην τράπεζα να κινηθεί με ρυθμό και ταχύτητα εξυπηρέτησης που ξεχώρισε στην αγορά. Τα αποτελέσματα ήταν μετρήσιμα. Η πιστωτική επέκταση εκτοξεύθηκε, ανεβάζοντας το μερίδιο αγοράς στο 16% από μόλις 3%, με επίκεντρο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η στρατηγική, όπως εξήγησε, βασίστηκε στη λογική του smart follower. Σε ένα ήρεμο και σταθερό περιβάλλον αγοράς, η τράπεζα έπρεπε να κινηθεί έξυπνα, στοχευμένα και απολύτως ευθυγραμμισμένα με τον επόπτη που την στήριζε, ενώ την ίδια στιγμή είχε και μια ακόμη μεγάλη πρόκληση να κερδίσει τον πελάτη, που το πέτυχε. Το πλάνο της για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει εξωστρέφεια, εξέταση ευκαιριών σε τομείς που φέρνουν επαναλαμβανόμενα έσοδα, όπως οι ασφαλιστικές εργασίες. Παράλληλα, η ίδια υπογράμμισε ότι η δύναμη της τράπεζας είναι η ομάδα της: Στηρίζομαι στους ανθρώπους που χτίζουν καθημερινά την τράπεζα, σημείωσε, εξηγώντας ότι η εσωτερική συνοχή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της επιτυχίας.

Στο επόμενο μέρος της συζήτησης, ο κ. Ταμβακάκης αναφέρθηκε στη σημασία της ενσυναίσθησης στη διοίκηση. Οι αριθμοί είναι σημαντικοί, αλλά άνθρωποι τους παράγουν είπε, περιγράφοντας την ανάγκη οι ηγέτες να διαθέτουν ικανότητα κατανόησης, επικοινωνίας και σύνδεσης με τις ομάδες τους. Μιλώντας για τη δική του πορεία, σημείωσε ότι η ηγεσία προϋποθέτει και την ικανότητα αποχώρησης από την καθημερινή εκτελεστική διαχείριση, όταν έρθει η ώρα. Ανακοίνωσε ότι σύντομα θα διατηρήσει μόνο τον ρόλο του προέδρου στην EOS Capital Partners, αφήνοντας τα εκτελεστικά καθήκοντα σε νεότερα στελέχη. Η EOS Capital Partners, την οποία ίδρυσε όταν η ελληνική αγορά private equity άρχισε να διαμορφώνεται το 2018, έχει προχωρήσει σε δύο ενεργά funds συνολικής ισχύος 400 εκατ. ευρώ. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι σαφής. Επενδύει σε υγιείς επιχειρήσεις με δυνατότητα να διπλασιάσουν την αξία τους. Το πρώτο fund, ύψους 150 εκατ. ευρώ, έχει ολοκληρώσει τις επενδύσεις του και ήδη έχει ξεκινήσει exits, ενώ το δεύτερο 250 εκατ. ευρώ κινείται δυναμικά. Ο κ. Ταμβακάκης είπε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία του τρίτου fund, που θα ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά, η EOS Capital Partners στοχεύει σε 1 δισ. ευρώ υπό διαχείριση έναν στόχο που αντανακλά τη δυναμική και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι τα funds είναι άνθρωποι και ομάδες και πως η σκυτάλη πρέπει να περνά στην νέα γενιά. Πρόκειται για το μήνυμα που συμπύκνωσε την ουσία της συζήτησης. H επόμενη ημέρα της τραπεζικής και της επενδυτικής αγοράς θα διαμορφωθεί από στελέχη που συνδυάζουν εμπειρία, ταχύτητα, ενσυναίσθηση και θάρρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ