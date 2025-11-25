Μπαράζ επενδύσεων και νέα καταστήματα από τις αλυσίδες ταχείας εστίασης

Στην επέκταση του δικτύου τους επενδύουν οι πλέον δημοφιλείς αλυσίδες ταχείας εστίασης που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά. Πού ανοίγουν νέα καταστήματα.

Σημαντικές επενδυτικές κινήσεις υλοποιούν το τελευταίο διάστημα οι αλυσίδες ταχείας εστίασης που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, επιχειρώντας να προσαρμοστούν ταχύτατα σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον.

Οι μεγάλες αλλαγές που καταγράφονται στις διατροφικές συνήθειες του σύγχρονου καταναλωτή απαιτούν πλήρη επανακαθορισμό της στρατηγικής των ισχυρών «παικτών» της ταχείας εστίασης για το μέλλον. Βασικοί δε άξονες αυτής της στρατηγικής είναι η διαρκής επέκταση του δικτύου τους αλλά και ο εμπλουτισμός του με νέα concept καταστημάτων.

Στην Ελλάδα τα Taco Bell

Νέα δεδομένα στον χώρο της ταχείας εστίασης δημιουργεί η πολυαναμενόμενη έλευση της εμβληματικής αλυσίδας εστιατορίων μεξικανικής κουζίνας Taco Bell στην Ελλάδα, που είχε προαναγγελθεί ήδη από την περασμένη άνοιξη.

Το πρώτο κατάστημα Taco Bell στη χώρα μας άνοιξε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στο Χαλάνδρι, στην οδό Κολοκοτρώνη 13. Το εστιατόριο προσφέρει όλες τις επιλογές των Taco Bell, όπως tacos, burritos, quesadillas, nachos κ.α. ενώ η άφιξη των Taco Bell στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη διεθνή επέκταση του brand, φέρνοντας στη χώρα μας τη μοναδική, εμπνευσμένη από το Μεξικό γεύση που έχει κατακτήσει εκατομμύρια λάτρεις σε όλο τον κόσμο. Το κατάστημα στο Χαλάνδρι λειτουργεί Δευτέρα-Κυριακή 11:00 – 24:00.

Ακολούθησε στα τέλη Οκτωβρίου το δεύτερο κατάστημα Taco Bell στο The Mall Athens, το οποίο επίσης λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα.

Κατά τις πληροφορίες, το αμέσως επόμενο διάστημα έπονται και νέα σημεία της διάσημης αλυσίδας.

Η Taco Bell Corp, θυγατρική της Yum! Brands, είναι το κορυφαίο brand εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με έμπνευση από τη μεξικάνικη κουζίνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι συνταγές που περιλαμβάνονται στο μενού τους παράγονται κατά παραγγελία και σερβίρονται σε περισσότερους από 40 εκατομμύρια πελάτες την εβδομάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν πάνω 8.500 εστιατόρια παγκοσμίως και πάνω από 1.000 εστιατόρια Taco Bell σε 31 χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σημειώνεται ότι η Taco Bell ιδρύθηκε το 1962 από τον Glen Bell στην πόλη Downey της Καλιφόρνια, ενώ από το 2002 είναι θυγατρική της Yum! Brands, Inc.

«Πηγαίνουν» Λάρισα τα KFC

Έτοιμα να… ανηφορίσουν για τη Λάρισα είναι τα εστιατόρια KFC, συνεχίζοντας την επέκτασή τους στην ελληνική επικράτεια.

Το νέο κατάστημα KFC ανοίγει τις πόρτες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 19:00. Σε αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαύσουν όλα τα κλασικά αγαπημένα, αλλά και τα δύο ολοκαίνουργια Truffle AF Burger και Berry AF Burger.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, στα τέλη του 2024 άνοιξε τις πύλες του το εστιατόριο KFC στην Πάτρα, ήτοι το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας πλην της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Το «ντεμπούτο» δε της αλυσίδας στην αχαϊκή πρωτεύουσα έγινε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στην Ακτή Δυμαίων. Πλέον, μετά την Πάτρα, έρχεται η Λάρισα.

Στο μεταξύ, τον Νοέμβριο του 2024 άνοιξε κατάστημα KFC στον Γέρακα Αττικής το οποίο ξεχωρίζει αφού αποτελεί το πρώτο drive through (Drive-Thru) κατάστημα της αλυσίδας στην Ελλάδα. Βρίσκεται επί της Κλεισθένους. «Σήμερα τα KFC στην Ελλάδα γράφουν ιστορία με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος Drive Through στον Γέρακα Αττικής. Είμαστε περήφανοι για το νέο κατάστημα, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τα KFC στην Ελλάδα, καθώς συνεχίζουμε την επέκταση της παρουσίας μας. Με την προσθήκη drive-thru καταστήματος είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με έναν εντελώς νέο τρόπο, διευκολύνοντας την εμπειρία τους», αναφερόταν τότε σε σχετική ανακοίνωση.

Με παρουσία στην Ελλάδα από το 1997, τα KFC κέρδισαν τους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια την προτίμησή τους στο brand.

Η KFC (συντομία της ιστορικής ονομασία Kentucky Fried Chicken), είναι αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων γρήγορου φαγητού που ειδικεύεται στο τηγανητό κοτόπουλο. Με έδρα το Λούισβιλ του Κεντάκι, η KFC ανοίγει το πρώτο της κατάστημα το 1952 και το 1955 καταφέρνει να κατοχυρώσει την μοναδική συνταγή και πλέον αριθμεί καταστήματα σε πάνω από 30.000 τοποθεσίες και σε 150 χώρες παγκοσμίως. Η αλυσίδα είναι θυγατρική της Yum! Brands, εταιρείας εστιατορίων στην οποία ανήκουν επίσης οι αλυσίδες Pizza Hut και Taco Bell.

Στην Ελλάδα την ανάπτυξη των εστιατορίων KFC αλλά και της αλυσίδας Taco Bell έχει αναλάβει η Food Plus AEBE που δραστηριοποιείται ως franchisee της Yum International. Ιδρύθηκε το 1989 με αντικείμενο τότε την ανάπτυξη στην ελληνική αγορά του σήματος Pizza Hut. Η Food Plus ανήκει στον ευρύτερο όμιλο Ιωάννου (JP AVAX, AEGEAN, INTERCONTINENTAL, YES HOTELS κλπ).

Στη Νέα Σμύρνη το νέο κατάστημα της Pizza Hut

Πριν από μερικά 24ωρα ξεκίνησε η λειτουργία του νέου καταστήματος Pizza Hut στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά κατάστημα που ανοίγει η δημοφιλής αλυσίδα στη χώρα μας, κατά την επάνοδό της στην εγχώρια αγορά κι ενώ έχουν περάσει πέντε χρόνια μετά τη «θορυβώδη» αποχώρηση της από τη χώρα μας, μεσούσης της πανδημίας.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη.

Η… δεύτερη ευκαιρία της Pizza Hut στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες από το Παγκράτι, με το πρώτο κατάστημα να «στήνεται» στο κτήριο που φιλοξενούσε κατά το παρελθόν το γνωστό καφέ «Λέντζος».

Ήταν Ιούλιος του 2020, λίγους μήνες μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού, όταν ανακοινώθηκε ότι κλείνουν τα 16 καταστήματα της Pizza Hut στην Ελλάδα, με την εταιρεία να δηλώνει ότι «η δραστηριότητα της αλυσίδας δεν είναι πλέον βιώσιμη και κατά συνέπεια πρέπει να διακοπεί», μετά το βαθύ πλήγμα που προκάλεσαν στον κλάδο της εστίασης τα lockdown που επιβλήθηκαν, με στόχο τότε την ανάσχεση της διασποράς της πανδημίας.

Το φαινόμενο ωστόσο δεν ήταν μόνο ελληνικό, αφού είχε προηγηθεί - λίγες ημέρες πριν - η πτώχευση της NPC International, μίας από τις μεγαλύτερες δικαιοδόχους (franchisees) της Pizza Hut στην ΗΠΑ, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η Pizza Hut δραστηριοποιούνταν ήδη 31 ολόκληρα χρόνια στην ελληνική αγορά…

Το πρώτο κατάστημα Pizza Hut στην Ελλάδα άνοιξε στο Κεφαλάρι το 1989. Ακολούθησαν αρκετά καταστήματα σε όλη τη χώρα μέχρι το 2015 όπου η εταιρεία αριθμούσε 35 καταστήματα.

«Απόβαση» στην Αθήνα για τα Burger King

Την ίδια ώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έλευση της γνωστής αλυσίδας Burger King στην Αθήνα.

Η δημοφιλής αλυσίδα μαζικής εστίασης προετοιμάζεται πυρετωδώς για την «απόβασή» της στην αθηναϊκή αγορά, προχωρώντας στο επόμενο βήμα επέκτασής της, μετά την ήδη σημαντική παρουσία στις κλειστές αγορές των αεροδρομίων.

Όπως έγινε γνωστό μέσω αναρτήσεων στα social media, το πρώτο κατάστημα στην Αθήνα θα βρίσκεται στο Χαλάνδρι, ενώ ήδη αναζητείται προσωπικό για τη στελέχωσή του. «Αθήνα, ερχόμαστε» γράφει η σχετική ανάρτηση.

Η επέκταση του δημοφιλούς brand στην Αθήνα θα γίνει από τον γνωστό κυπριακό όμιλο PHC που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον κλάδο της εστίασης. Με τη «σφραγίδα» άλλωστε του ίδιου ομίλου, προχωρά η ανάπτυξη των καταστημάτων της Pizza Hut.

Η αμερικανική αλυσίδα Burger King διαθέτει παρουσία σε αρκετά αεροδρόμια της χώρας και δη στον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα αεροδρόμια της Ρόδου, των Χανίων, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου κ.α. Τα Burger King στα αεροδρόμια της χώρας αναπτύσσει η εταιρεία Select Service Partners.

Νέο κεφάλαιο για τη Jackaroo μετά το deal με τη Vivartia

Νέες προοπτικές ανοίγονται και για την αλυσίδα εστίασης Jackaroo, το 60% έχει αποκτήσει ο όμιλος Vivartia έναντι τιμήματος ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Tο Jackaroo ξεκίνησε το ταξίδι του στον χώρο της εστίασης πριν από μερικά χρόνια, ενώ πολύ γρήγορα έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό ως μια γνήσια αλυσίδα street food. Tην εταιρεία ίδρυσε ο Μιχάλης Ματζουράνης.

Υπενθυμίζεται ότι βασικός μέτοχος της Vivartia είναι το αμερικανικό fund CVC Capital Partners που υλοποιεί ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξη του κλάδου της εστίασης.

Mε την εξαγορά της Jackaroo, ο όμιλος Vivartia ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά του στον χώρο, όπου δραστηριοποιείται ήδη μέσω του πρώην ομίλου Goody’s. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το 2021 υλοποιήθηκε η συγχώνευση των εταιρειών Goody’s, Everest, La Pasteria και Evercat, θυγατρικών της Vivartia, από την οποία προέκυψε ο όμιλος Goody’s. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε μέσω απορρόφησης των Everest, La Pasteria και Evercat από τη Goody’s, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό σήμα.

Πλέον δε ο όμιλος έχει νέα επωνυμία και δη Evergood, το οποίο αφορά σε συνδυασμό των αρχικών από τις λέξεις Everest και Goody’s, ενώ οι στόχοι της επόμενης μέρας προβλέπουν επενδύσεις στην προϊοντική καινοτομία με την εισαγωγή νέων προϊοντικών κατηγοριών, στην τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά και στη διεθνή επέκτασή του με ανάπτυξη των σημάτων του ομίλου σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή , καθώς και στην ενίσχυση του τομέα travel business.

Νέα καταστήματα και από τη McDonald’s

Πιστή στη στρατηγική της, ανοίγοντας συνεχώς νέα εστιατόρια, παραμένει και η Premier Capital Ελλάς, η εταιρεία που διαχειρίζεται την αλυσίδα McDonald's στην Ελλάδα.

Για τα επόμενα έτη, δε, αναμένεται να επικεντρωθεί στην ενίσχυση του εμπορικού σήματος που κατέχει, καθώς και στην ισχυροποίηση της θέσης της στην αγορά της εστίασης με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς της, μέσω του πλάνου της για άνοιγμα νέων εστιατορίων.

Τον Νοέμβριο του 2024 άνοιξε νέο εστιατόριο στην περιοχή του Κορυδαλλού (Πλατεία Ελευθερίας 11-13), σε μια επένδυση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Το εστιατόριο απασχολεί 51 εργαζόμενους.

Μαζί με το νέο κατάστημα στον Κορυδαλλό, η Premier Capital Ελλάς λειτουργεί πλέον 35 εστιατόρια McDonald's στην Ελλάδα ως εξής: Αγ. Ι. Ρέντης, Άλιμος, Βάρη, Βριλήσσια, Γλυφάδα, Διον. Αρεοπαγίτου, Ιερά Οδός, Ίλιον, Λεωφ. Δουκίσσης Πλακεντίας, Λεωφ. Κηφισίας, Λεωφ. Κηφισού, Λεωφ. Μεσογείων, Κορυδαλλός, Μεταμόρφωση, Ν. Σμύρνη, Π. Ράλλη, Π.Φάληρο, Πειραιώς, Πολυδένδρι-Καπανδρίτι, Σπάτα (Εμπορικό Κέντρο Smart Park), Σύνταγμα, Χαϊδάρι, Χαλάνδρι, στη Θεσσαλονίκη: West Salonica, Εμπορικό Κέντρο One Salonica, Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos και Καλαμαριά, στην πόλη της Ρόδου, στην Κρήτη: Ηράκλειο, Μάλια, Χερσόνησος, στη Λάρισα, Πάτρα, Ζάκυνθο και Σαντορίνη.

Όπως δε αποκάλυψε πέρυσι στους δημοσιογράφους η Managing Director της Premier Capital Ελλάς, Simona Mancinelli, η εταιρεία έχει στόχο το άνοιγμα 50 συνολικά εστιατορίων έως το 2028, καθώς και αύξηση του εργαζομένων της στα επίπεδα των 3.000.

Η Premier Capital Ελλάς Α.Ε. είναι μέλος της Premier Capital plc με έδρα τη Μάλτα, που είναι ο Developmental Licencee της McDonald’s σε Ελλάδα, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία. Η Premier Capital λειτουργεί 194 εστιατόρια McDonald’s στις έξι χώρες και απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους.