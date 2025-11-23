Telegraph: Όλο το σχέδιο - απάντηση στον Τραμπ - Αναλυτικά τα 24 σημεία της ΕΕ

Δεν προβλέπονται περιορισμοί μεγέθους στον Ουκρανικό Στρατό. «Παράθυρο» ένταξης του Κιέβου στο ΝΑΤΟ και αποστολή ξένων στρατευμάτων.

Διέρρευσε ολόκληρο το σχέδιο που αντιπρότεινε η Ευρώπη, ως απάντηση στην πρόταση των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν ολοκληρωθούν οι συνομιλίες στην Γενεύη για την ειρήνευση στην Ουκρανία, ανάμεσα σε Ευρωπαίους, Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την Telegraph, οι Αμερικανοί αντιπρόσωποι αποχώρησαν από τις συνομιλίες έχοντας μαζί τους το σχέδιο 24 σημείων που τους παρέδωσαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι.

Στο σχέδιο δεν προβλέπονται περιορισμοί μεγέθους στον Ουκρανικό Στρατό ενώ πρόταση συντάχθηκε πριν από τη δημοσίευση του αμφιλεγόμενου αμερικανορωσικού σχεδίου την περασμένη εβδομάδα, γράφει η βρετανική εφημερίδα. Το ευρωπαϊκό σχέδιο περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές διαφορές, όπως η μη απαγόρευση της ένταξης στο ΝΑΤΟ και η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία. Το σχέδιο προβλέπει τα εξής:

Εκεχειρία

1. Τερματισμός του πολέμου και ρυθμίσεις για την αποφυγή επανάληψης, με σκοπό τη δημιουργία μόνιμης βάσης για διαρκή ειρήνη και ασφάλεια.

2. Και τα δύο μέρη της σύγκρουσης δεσμεύονται για πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία στον αέρα, στη στεριά και στη θάλασσα.

3. Και οι δύο πλευρές αρχίζουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την τεχνική εφαρμογή της παρακολούθησης της εκεχειρίας, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών.

4. Εισάγεται διεθνής παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ από εταίρους της Ουκρανίας. Η παρακολούθηση θα γίνεται κυρίως εξ αποστάσεως με τη χρήση δορυφόρων, drones και άλλων τεχνολογικών εργαλείων, με ευέλικτη χερσαία συνιστώσα για τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων.

5. Θα δημιουργηθεί μηχανισμός μέσω του οποίου τα μέρη θα μπορούν να υποβάλλουν αναφορές για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, να διερευνούν τις παραβιάσεις αυτές και να συζητούν διορθωτικά μέτρα.

Ανθρωπιστικά ζητήματα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης

6. Η Ρωσία επιστρέφει χωρίς όρους όλα τα απελαθέντα και παράνομα εκτοπισμένα παιδιά που πήρε από την Ουκρανία. Η διαδικασία θα υποστηριχθεί από διεθνείς εταίρους.

7. Τα μέρη της σύγκρουσης ανταλλάσσουν όλους τους αιχμαλώτους πολέμου . Η Ρωσία απελευθερώσει όλους τους κρατούμενους πολίτες.

8. Αφού εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της κατάπαυσης του πυρός, τα μέρη της σύγκρουσης λαμβάνουν μέτρα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών επισκέψεων πέραν της γραμμής επαφής.

Εγγυήσεις κυριαρχίας και ασφάλειας

9. Η κυριαρχία της Ουκρανίας γίνεται σεβαστή και επιβεβαιώνεται εκ νέου. Η Ουκρανία δεν υποχρεώνεται να παραμείνει ουδέτερη.

10. Η Ουκρανία λαμβάνει ισχυρές, νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας, μεταξύ άλλων και από τις ΗΠΑ (συμφωνία τύπου άρθρου 5), προκειμένου να αποτραπεί μελλοντική επιθετικότητα.

11. Δεν επιβάλλονται περιορισμοί στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας και στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς συνεργασίας.

12. Τα κράτη εγγυητές θα αποτελούν μια ad hoc ομάδα ευρωπαϊκών χωρών και μη ευρωπαϊκών χωρών που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η Ουκρανία είναι ελεύθερη να αποφασίζει για την παρουσία, τα όπλα και τις επιχειρήσεις των φιλικών δυνάμεων που προσκαλεί η κυβέρνηση της στο ουκρανικό έδαφος.

13. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από την επίτευξη συναίνεσης εντός της Συμμαχίας.

14. Η Ουκρανία γίνεται μέλος της ΕΕ.

15. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να παραμείνει μη πυρηνικό κράτος στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT).

Εδαφικά ζητήματα

16. Τα εδαφικά ζητήματα θα συζητηθούν και θα επιλυθούν μετά από πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

17. Οι εδαφικές διαπραγματεύσεις ξεκινούν από την τρέχουσα γραμμή ελέγχου.

18. Μόλις επιτευχθεί συμφωνία για τα εδαφικά ζητήματα, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δεσμεύονται να μην τα αλλάξουν με τη χρήση βίας.

19. Η Ουκρανία ανακτά τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια (με τη συμμετοχή των ΗΠΑ) και του φράγματος Καχόβκα. Θα θεσπιστεί μηχανισμός μεταβίβασης του ελέγχου.

20. Η Ουκρανία απολαμβάνει ανεμπόδιστη διέλευση στον ποταμό Δνείπερο και έλεγχο του Κινμπουρν Σπλιτ.

Οικονομία, ανάκαμψη και αποζημιώσεις

21. Η Ουκρανία και οι εταίροι της εφαρμόζουν οικονομική συνεργασία χωρίς περιορισμούς.

22. Η Ουκρανία θα ανασυγκροτηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά, μεταξύ άλλων μέσω των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που υπέστη.

23. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από το 2014 ενδέχεται να υποστούν σταδιακή και μερική χαλάρωση μετά την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και να επανέλθουν σε περίπτωση παραβίασης της ειρηνευτικής συμφωνίας (snapback).

Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας

24. Θα αρχίσουν ξεχωριστές συνομιλίες για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, στις οποίες θα συμμετάσχουν όλα τα κράτη μέλη της ΟΑΣΕ.