«Πυρά» Τραμπ σε Ζελένσκι - ΕΕ: Καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας

«Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πουλούν τεράστιες ποσότητες όπλων, μεγάλης αξίας στο ΝΑΤΟ για να τα διαθέσει στην Ουκρανία».

Τα «βέλη» έστρεψε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων συμμάχων του σήμερα, Κυριακή, σε έμμεσο σχόλιό του για την αντίδρασή τους στο σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ που έχει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η ηγεσία της Ουκρανίας έχει δείξει μηδέν ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, τη στιγμή που τα αμερικανικά όπλα συνεχίζουν να "ρέουν¨ και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή στο Truth Social.

«Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πουλούν τεράστιες ποσότητες όπλων, μεγάλης αξίας στο ΝΑΤΟ για να τα διαθέσει στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Τραμπ στην ανάρτηση.

Απείλησε δε, να διακόψει την υποστήριξη προς την Ουκρανία στους τομείς της προμήθειας οπλικών συστημάτων -απαραίτητων για την άμυνά της έναντι της Μόσχας- και των πληροφοριών.

«Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί, (έναν) χαμένο (πόλεμο) για όλους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στη Γενεύη με μια ουκρανική αντιπροσωπεία με την ελπίδα να καταγραφεί πρόοδος στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία.

Το σχόλιό του έρχεται τη στιγμή που συνεχίζονται συνομιλίες στη Γενεύη της Ελβετίας, στη βάση του αμερικανικού σχεδίου και ενώ ο ίδιος έχει θέσει ως τελεσίγραφο την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, απαιτώντας το Κίεβο να έχει δώσει απάντηση έως τότε.

Ο Ζελένσκι διατύπωσε σήμερα την εκτίμηση πως το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε να συμπεριλάβει τις ουκρανικές απόψεις.

«Φαίνεται πως οι αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν έναν συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων που βασίζονται στις ουκρανικές αντιλήψεις και είναι αναγκαία για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας», ανέφερε.

«Έχουμε λάβει ήδη σύντομες αναφορές από τα μέλη των αντιπροσωπειών μας σχετικά με τα αποτελέσματα των πρώτων συναντήσεών τους και συνομιλιών», συμπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η δουλειά συνεχίζεται προκειμένου να καταστούν όλα τα στοιχεία πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του βασικού στόχου που αναμένουν οι πολίτες μας: να τερματιστεί η αιματοχυσία και ο πόλεμος», πρόσθεσε.