Reuters: Η αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία - Τι περιλαμβάνει

Το σχέδιο της Ευρώπης ως αντιπρόταση στο πλάνο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποκάλυψε το διεθνές πρακτορείο Reuters. Η αντιπρόταση έρχεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στην ανακοίνωση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αντιτίθεται στο αμερικανικό σχέδιο στα εξής σημεία:
- Στον περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε 600.000 – Αντιπροτείνεται ο αριθμός των 800.000 σε καιρό ειρήνης.
- Αντί για παραχώρηση εδαφών με βάση τα ρωσικά κεκτημένα στην ανατολική Ουκρανία αντιπροτείνεται «να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών» .
- Απορρίπτεται επίσης ότι το σχέδιο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας με επενδύσεις που εξασφαλίζουν στις ΗΠΑ το 50% των κερδών. «Η Ουκρανία θα ενισχυθεί οικονομικά μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα, έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημιές που προκάλεσε», επισημαίνεται.
Επιπλέον η αντιπρόταση προβλέπει ότι:
- Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών της Συμμαχίας.
- Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην τοποθετήσει μόνιμα στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, ή στρατεύματα υπό τη διοίκησή του, σε περίοδο ειρήνης.
- Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα είναι τοποθετημένα σε αεροδρόμια και βάσεις της Πολωνίας.
- Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις που θα αντανακλούν στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
- Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει εδάφη μέσω στρατιωτικών μέσων. Η διαπραγμάτευση για τα εδάφη θα ξεκινήσει μόλις τερματιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις και από το σημείο που βρίσκεται η γραμμή του μετώπου.
- Η Ουκρανία θα προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό διάστημα μετά τη λήξη των εχθροπραξιών,
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, που έχουν αναλύσει επιμελώς το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, η εναλλακτική που προτείνει η Ευρώπη διαφέρει βασικά στον αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που θα διατηρήσει το Κίεβο, προτείνοντας 800.000 έναντι 600.000 που πρότεινε η Ουάσινγκτον. Επίσης, προτείνει διαπραγματεύσεις για το εδαφικό από το «σημείο επαφής» και δεν προβλέπει την παραχώρηση εδαφών που δεν έχουν κατακτηθεί στο πεδίο της μάχης, όπως προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ.