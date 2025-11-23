Reuters: Η αντιπρόταση της Ευρώπης στο σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία - Τι περιλαμβάνει

Παραχωρήσεις εδαφών, αποζημιώσεις, ανώτατο όριο στρατιωτών. Το προσχέδιο λειτουργεί ενισχυτικά στην ανακοίνωση της Λάιεν.

Το σχέδιο της Ευρώπης ως αντιπρόταση στο πλάνο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποκάλυψε το διεθνές πρακτορείο Reuters. Η αντιπρόταση έρχεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στην ανακοίνωση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αντιτίθεται στο αμερικανικό σχέδιο στα εξής σημεία:

Στον περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε 600.000 – Αντιπροτείνεται ο αριθμός των 800.000 σε καιρό ειρήνης.

Αντί για παραχώρηση εδαφών με βάση τα ρωσικά κεκτημένα στην ανατολική Ουκρανία αντιπροτείνεται «να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών» .

Απορρίπτεται επίσης ότι το σχέδιο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας με επενδύσεις που εξασφαλίζουν στις ΗΠΑ το 50% των κερδών. «Η Ουκρανία θα ενισχυθεί οικονομικά μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα, έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημιές που προκάλεσε», επισημαίνεται.

Επιπλέον η αντιπρόταση προβλέπει ότι:

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην τοποθετήσει μόνιμα στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, ή στρατεύματα υπό τη διοίκησή του, σε περίοδο ειρήνης.

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα είναι τοποθετημένα σε αεροδρόμια και βάσεις της Πολωνίας.

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις που θα αντανακλούν στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει εδάφη μέσω στρατιωτικών μέσων. Η διαπραγμάτευση για τα εδάφη θα ξεκινήσει μόλις τερματιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις και από το σημείο που βρίσκεται η γραμμή του μετώπου.

Η Ουκρανία θα προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό διάστημα μετά τη λήξη των εχθροπραξιών,

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, που έχουν αναλύσει επιμελώς το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, η εναλλακτική που προτείνει η Ευρώπη διαφέρει βασικά στον αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που θα διατηρήσει το Κίεβο, προτείνοντας 800.000 έναντι 600.000 που πρότεινε η Ουάσινγκτον. Επίσης, προτείνει διαπραγματεύσεις για το εδαφικό από το «σημείο επαφής» και δεν προβλέπει την παραχώρηση εδαφών που δεν έχουν κατακτηθεί στο πεδίο της μάχης, όπως προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ.