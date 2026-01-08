Αγορές | Χρηματιστήριο

Νέα μεγάλα πακέτα 216,3 εκατ. ευρώ για το 2,66% της Alpha Bank

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νέα μεγάλα πακέτα 216,3 εκατ. ευρώ για το 2,66% της Alpha Bank
Νέα μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank πέρασαν σήμερα μέσω του ΧΑ, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν δύο συναλλαγές για συνολικά 61,5 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 2,66% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Νέα μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank πέρασαν σήμερα μέσω του ΧΑ, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν δύο συναλλαγές για συνολικά 61,5 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 2,66% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Οι συναλλαγές υλοποιήθηκαν στην τιμή των 3,517 ευρώ ανά μετοχή και η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε σε 216,3 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες είχαν περάσει δύο μεγάλα πακέτα για συνολικά 101,9 εκατ. μετοχές της Alpha, που αντιστοιχούν στο 4,4% του μετοχικού της κεφαλαίου, σε τιμές 3,391 και 3,392 ευρώ ανά μετοχή, με συνολική αξία 345,57 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

Επιδότηση έως 1.000 ευρώ για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών - Έμφαση σε μητέρες

Ποιες επιχειρήσεις γλιτώνουν τον ΦΠΑ για συναλλαγές στην ΕΕ - Οι βασικές προϋποθέσεις

tags:
Alpha Bank
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider