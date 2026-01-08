Νέα μεγάλα πακέτα 216,3 εκατ. ευρώ για το 2,66% της Alpha Bank

Νέα μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank πέρασαν σήμερα μέσω του ΧΑ, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν δύο συναλλαγές για συνολικά 61,5 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 2,66% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Νέα μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank πέρασαν σήμερα μέσω του ΧΑ, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν δύο συναλλαγές για συνολικά 61,5 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 2,66% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Οι συναλλαγές υλοποιήθηκαν στην τιμή των 3,517 ευρώ ανά μετοχή και η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε σε 216,3 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες είχαν περάσει δύο μεγάλα πακέτα για συνολικά 101,9 εκατ. μετοχές της Alpha, που αντιστοιχούν στο 4,4% του μετοχικού της κεφαλαίου, σε τιμές 3,391 και 3,392 ευρώ ανά μετοχή, με συνολική αξία 345,57 εκατ. ευρώ.