Ζελένσκι: Ουσιαστικά έτοιμο το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας Κιέβου - Ουάσιγκτον

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το διμερές έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον είναι «ουσιαστικά έτοιμο» για να οριστικοποιηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι είπε ότι στις χθεσινές συναντήσεις των εκπροσώπων των δύο χωρών στο Παρίσι συζήτησαν «πολύπλοκα ζητήματα» από το υπό συζήτηση πλαίσιο για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

«Κατανοούμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με την Ρωσία, και αναμένουμε σχόλια σχετικά με το αν ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

