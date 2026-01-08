ΕΛΑΣ: Δεν υπάρχει ολική διακοπή κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η οποία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, σημειώνει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία.

Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η οποία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, σημειώνει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία, η οποία επισυνάπτει και σχετικά δελτία τύπου των κατά τόπους αστυνομικών διευθύνσεων, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κυκλοφορία.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αναφέρει:

«Σχετικά με ρεπορτάζ που αναπαράγονται στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, διευκρινίζεται ότι η κυκλοφορία σε όλο το Εθνικό δίκτυο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και εναλλακτικές οδούς, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Ως εκ τούτου αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Επισημαίνεται ότι, έχουν εκδοθεί ήδη σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο».

Συγκεκριμένα για την Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας γνωστοποιήθηκε πως λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ως ακολούθως:

Θήβα Βοιωτίας, 89,835η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών) και

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών), κίνηση στον παράδρομο του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. και ακολούθως μέσω των Ε.Ο. Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, Λιβαδειάς – Αταλάντης, στην 71,700 χ/θ Π.Ε.Ο Λαμίας – Λιβαδειάς (Κόμβος Παλαιού Λεβέντη) και μέσω Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς, Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών και Θηβών Χαλκίδας στην 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας). Στο δε ρεύμα πορείας προς Λαμία, από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Σημειώνεται ότι, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ώρες 07:00 έως 21:00, τα I.X.E. αυτοκίνητα και τα λεωφορεία που κινούνται προς Λαμία, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδρομή έως την 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και ακολούθως μέσω Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αταλάντης και Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Λιβανατών (149,555η χ/θ).

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης)

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475η χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο δε ρεύμα πορείας προς Λαμία από την 137,475η χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) έως την 149,555η χ/θ (Α/Κ Λιβανατών).

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου)

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, (10,500η χ/θ Α/Δ Σχηματαρίου – Χαλκίδας) και εκτροπή αυτής μέσω της Παλαιάς Γέφυρας Χαλκίδας (κίνηση μέσω της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας – Σχηματαρίου).

Συνολικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο ειδικό μπάνερ στο site της ελληνικής αστυνομίας εδώ.