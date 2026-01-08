Μαρινάκης: Νέα πρόσκληση στους αγρότες να συναντηθούν με Μητσοτάκη την Τρίτη

«Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Νέα πρόσκληση στον αγροτικό κόσμο για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν», είπε ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Newsbomb, επαναλαμβάνοντας τις δύο προϋποθέσεις:

«Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος».

«Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα» συμπλήρωσε ο ίδιος.