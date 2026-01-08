Μικτά πρόσημα στη Wall Street μετά τα ρεκόρ - Ράλι για τις αμυντικές μετοχές

Στο ταμπλό, η Northrop Grumman ενισχύεται κατά σχεδόν 10%, οι Lockheed Martin και RTX κερδίζουν 8,8% και 5,5% αντίστοιχα, ενώ η Kratos Defense καταγράφει άλμα σχεδόν 19%.

Μικτά πρόσημα και μεταβλητότητα καταγράφονται στη Wall Street την Πέμπτη, κάνοντας ένα βήμα ακόμα πιο μακριά από τα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης, αφού οι δύο αναρτήσεις που έκανε ο χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μία για την αμυντική βιομηχανία και μία για την αγορά κατοικίας, συνεχίζουν να οδηγούν καθοδικά τους δείκτες.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 0,14% στις 49.062 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί κατά 0,17% στις 6.909 μονάδες. O τεχνολογικός Nasdaq χάνει 0,69% στις 23.420 μονάδες, με τις μετοχές του κλάδου να «τραβούν» τον δείκτη προς τα κάτω: Meta (-1,95%), Apple (-1,6%), Netflix (-1%), Nvidia (-0,9%).

Η χθεσινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σε μικτό έδαφος μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ. Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,94%, ο S&P 500 διολίσθησε 0,34%, ενώ ο Nasdaq κατάφερε να παραμείνει σε θετικό έδαφος προσθέτοντας 0,16%.

Αντιθέτως, οι μετοχές του αμυντικού κλάδου παγκοσμίως επιδίδονται σε ράλι, διευρύνοντας τα κέρδη των προηγούμενων ημερών, έπειτα από την απόφαση του Τραμπ να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ σε 1,5 τρισ. δολάρια το 2027.

«Αποφάσισα πως, για το καλό της χώρας μας, ιδίως σε αυτούς τους ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός για το έτος 2027 δεν θα πρέπει να ανέρχεται σε 1 τρισ. δολάρια, αλλά μάλλον σε 1,5 τρισ. δολάρια», ανακοίνωσε μέσα από ανάρτηση στο Truth Social, ύστερα από διαβουλεύσεις που είχε με βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ.

Στο ταμπλό, η Northrop Grumman ενισχύεται κατά σχεδόν 10%, οι Lockheed Martin και RTX κερδίζουν 8,8% και 5,5% αντίστοιχα, ενώ η Kratos Defense καταγράφει άλμα σχεδόν 19%.

Στα μάκρο της ημέρας, ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα σημείωσε οριακή άνοδο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απολύσεις παρέμειναν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα στο τέλος του 2025, αν και η ζήτηση για εργασία παρέμεινε υποτονική, όπως σημειώνει το Reuters.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 8.000 σε 208.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 27 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 210.000 αιτήσεις για την προηγούμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, απροσδόκητη συρρίκνωση κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, εξαιτίας της μεγάλης πτώσης των εισαγωγών, κυρίως στα φαρμακευτικά προϊόντα και στον χρυσό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 39% τον Οκτώβριο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στα 29,4 δισ. δολάρια, τη στιγμή που οι αναλυτές ανέμεναν να διευρυνθεί στα 58,7 δισ. δολάρια.