Αναπτυξιακός: Επιτροπές αξιολόγησης για επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις»

Στη συγκρότηση τριών Επιτροπών Αξιολόγησης προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο την εξέταση και υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεγάλες Επενδύσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Στη συγκρότηση τριών Επιτροπών Αξιολόγησης προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο την εξέταση και υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεγάλες Επενδύσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Στην απόφαση της γενικής γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στυλιανής Σιαράπη, με τα ονόματα των μελών των επιτροπών, που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, επισημαίνεται η σημασία της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων για την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αξιολογήσεων και ελέγχων επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4887/2022, το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που δύνανται να λάβουν ενισχύσεις με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών, επιχορηγήσεων ή άλλων κινήτρων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

