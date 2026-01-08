Επιδότηση έως 1.000 ευρώ για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών - Έμφαση σε μητέρες, πριμ σε part time συμβάσεις

Η επιχορήγηση του προγράμματος ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 70% έως 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους (έως και τα 1.256 ευρώ)

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων παιδιών (έως 15 ετών) ετοιμάζεται να βγάλει «στον αέρα» η ΔΥΠΑ.

Οι θέσεις κατανέμονται σε 5.000 πλήρους απασχόλησης και 5.000 μερικής απασχόλησης ανεξαρτήτως κατηγορίας ωφελούμενων, ενώ η δράση έχει προϋπολογισμό 101.813.625,00 ευρώ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων (ημερολογιακά).

Η προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση προχώρησε σε μείωση προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά, αναρτούν εντολή κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων ξεχωριστά για κάθε υποκατάστημα, στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

Οι όροι για τις ωφελούμενες

Ωφελούμενες του προγράμματος είναι:

άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. και

άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, μητέρες ανηλίκων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.

Κατά την υπόδειξή τους οι ωφελούμενες, επιπρόσθετα, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,

β. να είναι Ελληνίδες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενες άνεργες δεν υποβάλλουν οι ίδιες αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί.

Επιδότηση μισθού

Οι δικαιούχοι εργοδότες επιχορηγούνται για κάθε άτομο πλήρους ή μερικής απασχόλησης που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για 3 επιπλέον μήνες, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του δωδεκαμήνου.

Επιδοτείται το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών του προγράμματος ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 70% έως 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο μεικτών μηνιαίων αποδοχών τα 1.256 ευρώ ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενη πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:

• στο 70% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη άνεργων γυναικών εγγεγραμμένων στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. έως 12 μήνες ( 879,20 € μηνιαία επιχορήγηση)

• στο 80% του μοναδιαίου κόστους (1.004,80 € μηνιαία επιχορήγηση) για την πρόσληψη:

- μακροχρόνια ανέργων γυναικών, εγγεγραμμένων άνω των 12 μηνών στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. ή

- άνεργων μητέρων ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών, εγγεγραμμένων στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.

Για τις ωφελούμενες μερικής απασχόλησης (τουλάχιστον τετράωρης ημερησίως και πενθήμερης εβδομαδιαίως), ως ποσό επιχορήγησης για όλες τις κατηγορίες των ανέργων ορίζονται τα 680,00 €.