Αυτοκίνητο: Σταθερή ανάπτυξη αναμένεται να σημειώσει φέτος η ευρωπαϊκή αγορά

Πέρυσι η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και το 2026. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από τις αγορές της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) συνέχισαν να χάνουν έδαφος, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά, τα plug-in υβριδικά PHEV και τα πλήρως υβριδικά HEV γνώρισαν σημαντική αύξηση και αποτέλεσαν τον βασικό πυλώνα της αγοράς.

Τα ηλεκτρικά μοντέλα ξεχώρισαν ξεκάθαρα το 2025 και σε πολλές περιπτώσεις κατάφεραν να σημειώσουν ποσοστό άνω του 15%. Η ζήτησή τους σε όλη την Ευρώπη επιταχύνθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ενώ αυτή η αύξηση αντανακλούσε τη βελτιωμένη διαθεσιμότητα μοντέλων σε όλες τις κατηγορίες. Σε αυτό συνέβαλλαν οι καλύτερες τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η επέκταση της υποδομής φόρτισης, το χαμηλότερο συνολικό κόστος κτήσης, η μεγαλύτερη αυτονομία, καθώς η επίτευξη του στόχου που έθεσαν οι κατασκευαστές προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές CO2.

Όσον αφορά τον τύπο αμαξώματος, τα SUV και τα crossover συνέχισαν να κερδίζουν μερίδιο αγοράς, με τους καταναλωτές να εκτιμούν την καλή θέση οδήγησης, τις αυξημένες δυνατότητες που έχουν εκτός δρόμου, τη μεγαλύτερη ασφάλεια και την ευελιξία. Αντίθετα, τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά προπύργια (hatchbacks και sedans) συνέχισαν να μειώνουν το ποσοστό τους στο σύνολο των αγορών.

Το σκηνικό δεν θα αλλάξει φέτος. Ενώ οι απαιτήσεις για τις εκπομπές ρύπων έχουν χαλαρώσει από την ΕΕ, οι εταιρείες θα συνεχίσουν να βγάζουν στην παραγωγή νέα ηλεκτρικά μοντέλα. Φυσικά οι υψηλές τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αποθαρρύνουν την αγορά, την στιγμή που ακόμη πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν δίνουν κίνητρα για την απόκτησή τους. Ωστόσο το κόστος συντήρησης, το κόστος καυσίμου, το λειτουργικό κόστος και η υπολειμματική αξία είναι στοιχεία που θα παίξουν σημαντικό ρόλο για την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Η περασμένη χρονιά σηματοδότησε επίσης μια μετατόπιση στη δυναμική του ανταγωνισμού, καθώς έκαναν την εμφάνισή τους πολλές νέες εταιρείες και μοντέλα από την Κίνα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Μάλιστα οι Κινέζοι προσφέρουν ολοκληρωμένες προτάσεις, με πλούσια επίπεδα εξοπλισμού στα μοντέλα τους και υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Και όλα αυτά σε προσιτές τιμές.

Το 2026 θα είναι μια χρονιά εξέλιξης, σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς. Δεν βλέπουν μείωση πωλήσεων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όμως τα PHEV θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πωλήσεων. Ειδικά τώρα που αυξάνονται οι ηλεκτρικές αυτονομίες τους, κάνοντάς τα περισσότερο δελεαστικά για την τελική επιλογή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ