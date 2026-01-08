Υπερδιπλάσιες εγγραφές και άριστη αγωνιστική υποστήριξη στον επετειακό 20ό Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin! Την Κυριακή 26 Απριλίου θα είμαστε όλοι εκεί!

Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ετοιμάζεται να γιορτάσει τα είκοσι χρόνια από τη γέννησή του ο Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Βόρειας Ελλάδας, που από το 2006 μέχρι σήμερα έχει χαρίσει μοναδικές συγκινήσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες δρομείς!

Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ετοιμάζεται να γιορτάσει τα είκοσι χρόνια από τη γέννησή του ο Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Βόρειας Ελλάδας, που από το 2006 μέχρι σήμερα έχει χαρίσει μοναδικές συγκινήσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες δρομείς!

Ο επετειακός 20ός Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- bwin, την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, αναμένεται να ενθουσιάσει για άλλη μια φορά, καθώς η Οργανωτική Επιτροπή εργάζεται για να προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες άριστη αγωνιστική υποστήριξη, με την εγγύηση της εικοσαετούς εμπειρίας της και ενισχύοντας στον μέγιστο βαθμό τον αγωνιστικό τομέα, τον τομέα της ασφάλειας των δρομέων και των διαδρομών και τα μουσικά σημεία υποστήριξης.

Όλα τα παραπάνω θα προστεθούν στην εξαιρετική τροφοδοσία και την ιατρική υποστήριξη, τομείς στους οποίους ο Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ είναι αναγνωρισμένος με κορυφαία διάκριση αυτήν της 8ης θέσης στον κόσμο στην συνολική αξιολόγηση μεταξύ των πιστοποιημένων Μαραθωνίων, καθώς και 4ος καλύτερος στον τομέα της ασφάλειας, στην ανεξάρτητη έρευνα της “THE SOLE SUPPLIER” (http://bit.ly/TopMarathons). Η διάκριση αυτή δημοσιεύθηκε μεταξύ άλλων στον έγκυρο και παγκόσμιας εμβέλειας ιστότοπο “FORBES” (http://bit.ly/ATGM-Forbes), προβάλλοντας την Κεντρική Μακεδονία και τη χώρα μας παγκοσμίως.

Τη γιορτή θα συμπληρώσουν οι πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια, δημιουργώντας μία πολύπλευρη εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε δρομείς και επισκέπτες.

Κάθε προηγούμενο ξεπερνά φέτος και το ενδιαφέρον των δρομέων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με τον αριθμό των εγγραφών να είναι μέχρι στιγμής υπερδιπλάσιος σε σχέση με τις αντίστοιχες εγγραφές των προηγούμενων ετών στο ίδιο χρονικό σημείο!

Προθεσμία ολοκλήρωσης των ομαδικών εγγραφών είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, ενώ των ατομικών εγγραφών η Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

Απολαύστε το επίσημο promo video της επερχόμενης διοργάνωσης, που είναι διαθέσιμο τόσο στα ελληνικά (https://youtu.be/h8bnJGKpYSs) όσο και στα αγγλικά (https://youtu.be/t- 2JcnZ6QDg) και μπείτε στο κλίμα ενόψει του μεγάλου ραντεβού της Κυριακής 26 Απριλίου!

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του επετειακού 20ού Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- bwin έχει ως εξής:

Ώρα 07:30: Εκκίνηση Μαραθωνίου από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πλατεία της Πέλλας.

Ώρα 08:30: Εκκίνηση Δρόμου 1.000μ. για μαθητές δημοτικών σχολείων από την Πλατεία Αριστοτέλους.

Ώρα 08:30: Εκκίνηση Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ. από το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων.

Ώρα 12:30: Εκκίνηση Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. από το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Ο τερματισμός όλων των Δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος θα γίνει στο ύψος της πλατείας του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Ο Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αποτελεί τακτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων AIMS. Ακολουθεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ, την έγκριση του οποίου έχει και διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου World Athletics σε αγωνιστικές διαδρομές που φέρουν την επίσημη πιστοποίησή της. Διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ με τη θεσμική συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την αιγίδα της οποίας φέρει. Τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού - Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Παράλληλα τελείται με την ευγενική υποστήριξη των ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, υποστηρίζεται θεσμικά από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Χαλκηδόνος, Δέλτα, Κορδελιού-Ευόσμου, καθώς επίσης από πλήθος Θεσμικών και Εθελοντικών Φορέων Υποστήριξης, όπως αυτοί φαίνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του www.atgm.gr, www.alexanderthegreatmarathon.org.