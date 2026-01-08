Αμερικανός ΥΠΕΝ: ΗΠΑ και Κίνα μπορούν να ισορροπήσουν τους ρόλους τους στη Βενεζουέλα

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε ότι υπάρχει χώρος για να ισορροπήσουν ρόλους τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για την Κίνα στη Βενεζουέλα που θα επιτρέψουν το εμπόριο, αλλά η Ουάσινγκτον δεν θα επιτρέψει στο Πεκίνο να έχει σημαντικό ρόλο στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε ότι υπάρχει χώρος για να ισορροπήσουν ρόλους τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για την Κίνα στη Βενεζουέλα που θα επιτρέψουν το εμπόριο, αλλά η Ουάσινγκτον δεν θα επιτρέψει στο Πεκίνο να έχει σημαντικό ρόλο στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox Business, ο Ράιτ είπε επίσης ότι περιμένει πως η Chevron θα αυξήσει γρήγορα τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα, με την ConocoPhillips και την Exxon Mobil να επιδιώκουν επίσης να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο.

«Νομίζω ότι θα δούμε πιθανόν κάποια μακροχρόνια ανάμιξη της Κίνας στη Βενεζουέλα. Όσο... η Αμερική είναι η κυρίαρχη δύναμη εδώ, το κράτος δικαίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τη ροή πετρελαίου. Αυτό θα ήταν εντάξει», είπε.

«Υπάρχει μια ισορροπία που μπορούμε να έχουμε με την Κίνα; Νομίζω ότι υπάρχει».

«Σε αυτό το πλαίσιο, όπου ο κύριος εταίρος της Βενεζουέλας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να υπάρξει εμπόριο με την Κίνα; Βέβαια. Θα επιτρέψουμε στη Βενεζουέλα να γίνει κράτος πελάτης της Κίνας; Φυσικά όχι», πρόσθεσε.

Ο Ράιτ είπε επίσης ότι μιλάει με στελέχη των μεγαλύτερων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιριών από το Σάββατο και ότι πολλές εταιρίες απογοητεύθηκαν επειδή δεν προσκλήθηκαν στη συνάντηση που θα έχει αύριο Παρασκευή η πετρελαϊκή βιομηχανία στον Λευκό Οίκο, αν και δεν κατονόμασε κάποια από αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ