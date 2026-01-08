Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Συγκρούσεις αστυνομίας - διαδηλωτών μετά τη δολοφονία 37χρονης από πράκτορα της ICE

Το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε συνθήματα και κρατούσε πλακάτ κατά της αστυνομίας μετανάστευσης.

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το πρωί στη Μινεάπολη, στις ΗΠΑ, μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από ένα ομοσπονδιακό κτίριο για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο χθες μιας γυναίκας, την οποία πυροβόλησε και σκότωσε ένα μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης.

Τουλάχιστον ένας από τους διαδηλωτές συνελήφθη, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με τους ένοπλους αστυνομικούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

